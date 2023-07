A színész szégyelli magát Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik tőle: Where are you from? Ezért a válasz után mindig rögtön hozzáteszi, hogy nem ért egyet Orbánékkal. Egy interjúban azt is elmondta, neki kell megvédenie József Attilát, Örkény Istvánt, Ady Endrét, Radnóti Miklóst és Vörösmarty Mihályt!