Nagy Zsolt: A kormánynak nem a queerek b*sztatásával és a melegházasság tiltásával kellene foglalkoznia

2023. július 25. 11:40

A színész szégyelli magát Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik tőle: Where are you from? Ezért a válasz után mindig rögtön hozzáteszi, hogy nem ért egyet Orbánékkal. Egy interjúban azt is elmondta, neki kell megvédenie József Attilát, Örkény Istvánt, Ady Endrét, Radnóti Miklóst és Vörösmarty Mihályt!

Interjút adott a marieclaire-nek Nagy Zsolt színész. Annak ellenére, hogy kijelenti, nem szeretne belemenni a politikába, azért csak sikerül némi éles kritikát megfogalmaznia. „Amit meg látok magam körül, az végképp nyugtalanító (...) Egyszerűen nem tudsz elmenni olyan dolgok mellett, hogy a szomszédos országban háború van és hogyan áll hozzá a kormány – ezt sosem fogom megbocsátani nekik! Vannak ukrán ismerőseim és barátaim, akiket cserben hagyott ez a kormány, elfordult ezektől az emberektől, miközben békére hivatkozva impotenskedik” – mondja a színész. Nagy Zsolt kifejti: a kínai mesterek esetében úgy működnek a dolgok, hogy nincs olyan, hogy tanulsz és egyszer majd mester leszel, hanem tanulsz, és talán megjelenik nálad egy ember, aki tőled szeretne tanulni. Mindig a tanítvány választ. Te mondhatod neki, hogy nem vállalod, de elsőként mindig a tanítvány választ. „Ebben az országban meg úgy van, hogy a miniszterelnök kiválasztotta a saját embereit, és ő viszi, manipulálja, és vezeti rossz felé mindezt. De ezt mi választottuk magunknak, és ennek nagyon kemény következményei lesznek, viszont a választópolgárok nagy százaléka már nem fog élni akkor, amikor ezeknek a következménye begyűrűzik és lecsap” – fogalmaz. Nagy Zsolt szerint a kormánynak inkább az elsivatagosodással, az éhínséggel és a klímamenekültekkel kellene foglalkoznia, akiket nem fog egy kis kerítés megállítani. Ilyen kérdésekkel kéne foglalkozni, nem a queerek basztatásával meg a melegházasság tiltásával. Egy teljesen más struktúrában kéne gondolkodnunk. Ezt már rég megírta fenomenálisan Yuval Noah Harari a Homo sapiens, a Homo deus és a 21 lecke a 21. századra című könyvekben. Ezeket mindenkinek el kéne olvasnia ahhoz, hogy megértsük, teljesen más struktúrában kell gondolkodni a világról” – jegyzi meg, majd hozzáteszi „Viszont itthon egy nagyon kis része ennek az országnak, köztük én is, végtelenül csalódottan áll a pálya szélén, és nézi, ami történik. Hogy hogy lopják és becstelenítik meg ezt az országot. Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem.” A tavaly az ellenzéki kampányban is szerepet vállaló színész azt is elárulja, ennyi rossz ellenére sem akar elmenni az országból: József Attila, Örkény István, Ady Endre, Radnóti Miklós, Vörösmarty Mihály – miattuk marad itt. „Ők azok, akik miatt nem fogom elhagyni az országot. Nekem kell megvédenem őket, én fogok beszélni róluk úgy, ahogy ők beszéltek az emberekhez. Nekem ez a dolgom, színész vagyok, Magyarországra születtem” – mondja. Nyitókép: YouTube-képernyőfotó

