Erkölcs, erő és egyet nem értés

„Vegyünk két össze nem tartozó hírt egymás után: «A Nemzeti Színház és a Fradi is hisz abban, hogy mind a kultúrának, mind pedig a sportnak nemzetegyesítő ereje van.» A listás Kubatovot idézve: «Stratégiai együttműködést köt a Fradi és a Nemzeti Színház. Először is kiemelném, hogy a sport is a kultúra része, noha ezt a szurkolók viselkedése nem minden esetben tükrözi.»

Ez utóbbi kijelentés már-már profetikus. Következzen a másik hír:

A Ferencvárosban egy szivárványos padot avattak annak jelképeként, hogy mindenkinek van helye. Pillanatok alatt az egyik Fradi provokátor csapat, a sokatmondó nevű Aryan Green átfestette Fradi zöldre a padot.

Aryan Green – nyilván erről többet nem is érdemes mondani.

Efféle figurák persze sokfelé előfordulnak – nálunk az átlagnál kicsit több azért, meg aztán szép hagyományai akadnak az ilyesmi gusztusos árjáskodásnak. És tényleg, miért ne lehetne padokat festegetni, ha már könyvesboltba ez a társaság egyelőre még nem jár? A könyvesboltban az értelmiség megbízottjai fóliáznak, olyanok, akiket állítólag a legjobb magyar egyetemeken képzettek utasítottak erre. De ha nem is a legjobb, akkor biztos, hogy a legdrágább, még akkor is, ha a rájuk költött pénz egy része esetleg elpárolog bizonyos zsebekbe.

Szóval az értelmiség a könyvesboltban dolgozik a gyűlölködésen, a kétkezi árják pedig padot festenek és úgy buziznak.”

