Szeretett polgári zárványom

Nyitóképen: A Keleti Károly utca és a Fényes Elek utca találkozása. Nepomuki Szent János szobra a negyvenes évek végén eltűnt, később új szobrot állítottak a helyén. Fortepan / Jurányi Attila

Be kell vallanom, gyermekként fogalmam nem volt róla, hogy afféle elit negyedben cseperedtem fel. Persze ahogy akkoriban, ez ma is relatív. Mindenesetre nekem a Rózsadomb töve sokkal inkább a Mechwart ligeti játszóteret, az önkormányzat alatti domboldal bokraiban való bunkerépítést, a Keleti Károly utcai fagyizót, a Marczibányi téri focizást meg pingpongozást, a Fény utcai piac forgatagát, a Moszkva téri újságosnál megvásárolt temérdek Pókember-képregényt, no meg a tesókkal és osztály­társakkal való kalandozást jelentette.