Eláruljuk, meddig fertőz az influenzavírus, és mikor biztonságos újra emberek közé menni

A szakértők szerint az influenza H3N2 subclade K fokozott figyelmet igényel, különösen idősek és krónikus betegek esetében, és miután Magyarország területén is jelen van, ezért a megelőzés kulcsszerepet kap.

Mikor biztonságos újra közösségbe menni?

Az ajánlások szerint legalább 24 órának kell eltelnie láz nélkül, mielőtt valaki visszatérne a munkahelyére vagy iskolába. Az, hogy hány napig kell otthon maradni influenzával: minimum 5 nap, de súlyosabb influenzaszerű megbetegedés esetén ennél hosszabb idő is indokolt lehet. A maszk és a maszkviselés továbbra is csökkenti a vírus terjedése kockázatát, különösen zárt térben. Az oltás, a vakcina és az influenzaoltás szerepe a védettség kialakításában megkérdőjelezhetetlen, még akkor is, ha a szezonális vakcinák nem adnak teljes védelmet minden variáns ellen.

Influenzavírus kezelése és lefolyása

Az influenza kezelése elsősorban tüneti: pihenés, folyadékpótlás, lázcsillapítás. A COVID vagy influenza elkülönítése sokszor nehéz, ezért tartós tünetek esetén orvosi vizsgálat javasolt. A szintén jelenleg is áldozatait szedő, úgynevezett szuper influenza tünetei, az új vírus tünetei, valamint a súlyos influenzaszövődmények kialakulása miatt az influenzaszezon idején a megelőzés, az immunrendszer támogatása és a felelős viselkedés mindannyiunk közös érdeke.