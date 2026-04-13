influenzaszezon Influenza A betegség influenza

Eláruljuk, meddig fertőz az influenzavírus, és mikor biztonságos újra emberek közé menni

2026. április 13. 13:42

Az influenza minden influenzaszezon egyik legfontosabb kérdését veti fel újra és újra: mikor fertőz leginkább, és honnan tudjuk, mikor nem jelentünk már veszélyt másokra. Az influenzavírus terjedése nemcsak az egyéni tünetektől, hanem az aktuális influenza A variáns jellemzőitől is függ.

2026. április 13. 13:42
SZENTÁGOTHAI János
Juhász Tamás

Az influenza lappangási idő általában 1–4 nap. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés már akkor is megtörténhet, amikor a tünetek még nem jelentkeznek. Az orvosi adatok szerint arra a kérdésre, hogy meddig fertőz az influenza az általános válasz: a tünetek megjelenésétől számított 5–7 napig, az első 3–4 nap kritikus lehet, amikor a vírus terjedése a legerősebb. Fontos azonban tudni, hogy már egy nappal a tünetek előtt is fertőző lehet egy vírusos beteg. Kisgyermekek és gyengébb immunrendszer esetén a fertőzés akár 10–14 napig is fennállhat, az influenzavírus lefolyása tehát esetenként más és más.

influenzavírus
Rendkívül fertőző az influenzavírus, a C-vitamin és a D-vitamin bevitele azonban az influenza szezonban is támogatja az immunrendszert és csökkentheti a betegség időtartamát
Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

Meddig fertőz a köhögés, és mikor nem?

A köhögés gyakori maradványtünet. Az, hogy ez meddig fertőz sokakat aggaszt, de a hosszan fennálló köhögés önmagában nem jelenti azt, hogy a beteg még fertőző. Amennyiben a láz már megszűnt, a közérzet javult, és nincs friss fertőzésre utaló tünet, a vírus aktív ürítése általában lezárul. A mostani influenzaszezon egyik kiemelt témája az új vírus megjelenése. Az influenza ezen altípusa gyorsabb terjedést és súlyos H3N2 esetek kialakulását is okozhatja. A variánsok kapcsán megfigyelték, hogy ezek tünetei gyakran magas láz, erős izomfájdalom és elhúzódó gyengeség formájában jelentkeznek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A szakértők szerint az influenza H3N2 subclade K fokozott figyelmet igényel, különösen idősek és krónikus betegek esetében, és miután Magyarország területén is jelen van, ezért a megelőzés kulcsszerepet kap.

Mikor biztonságos újra közösségbe menni?

Az ajánlások szerint legalább 24 órának kell eltelnie láz nélkül, mielőtt valaki visszatérne a munkahelyére vagy iskolába. Az, hogy hány napig kell otthon maradni influenzával: minimum 5 nap, de súlyosabb influenzaszerű megbetegedés esetén ennél hosszabb idő is indokolt lehet. A maszk és a maszkviselés továbbra is csökkenti a vírus terjedése kockázatát, különösen zárt térben. Az oltás, a vakcina és az influenzaoltás szerepe a védettség kialakításában megkérdőjelezhetetlen, még akkor is, ha a szezonális vakcinák nem adnak teljes védelmet minden variáns ellen.

Influenzavírus kezelése és lefolyása

Az influenza kezelése elsősorban tüneti: pihenés, folyadékpótlás, lázcsillapítás. A COVID vagy influenza elkülönítése sokszor nehéz, ezért tartós tünetek esetén orvosi vizsgálat javasolt. A szintén jelenleg is áldozatait szedő, úgynevezett szuper influenza tünetei, az új vírus tünetei, valamint a súlyos influenzaszövődmények kialakulása miatt az influenzaszezon idején a megelőzés, az immunrendszer támogatása és a felelős viselkedés mindannyiunk közös érdeke.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

