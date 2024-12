Karácsonyi ajándékötlet: így segít az AI

Az ünnepek közeledtével egyre többen fordulnak a mesterséges intelligenciához, hogy segítsen a karácsonyi ajándékok kiválasztásában. Sokan ugyan attól tartanak, hogy kevésbé lesznek így személyre szabottak a meglepetések, de a legújabb fejlesztésű keresők már a karácsonyi ajándékötlet porblémakörére is megtalálták a megoldást – írja a CNet.

A karácsonyi ajándékötlet: az AI már ebben is segíthet. (A kép csak illusztráció!) Fotó: Alexandra Koch képe a Pixabay-en.

Mivel a mesterséges intelligenciából hiányoznak az emberi érzelmek és élmények, így egy történet kitalálása vagy egy karácsonyi ének megalkotása problémába ütközik, a listák összeállításában és az ötletelésben azonban kifejezetten ügyesek a chatbotok.

A titok abban rejlik, hogy megfelelő leírásokat és tippeket adunk nekik!

Karácsonyi ajándékötlet: brutális fejlődésben a chatbotok

Az OpenAI ChatGPT bevezetésének köszönhetően robbanásszerűen megnőtt a generatív AI chatbotok népszerűsége. Márciusban érkezett a frissítés a ChatGPT mögött álló technológiához, a GPT-4 nevű nagy nyelvi modellhez, amelyet hatalmas adathalmazok feldolgozására képeztek ki, annak érdekében, hogy a legkülönfélébb felvetésekre is eredeti tartalommal és kézzel fogható megoldással tudjon válaszolni.

Azóta elég okosnak tartják ahhoz, hogy akár egy ügyvédi diplomát is meg tudjon szerezni!

A „mezőny” gyorsan bővült más versenyzőkkel,

köztük a Microsoft Bing AI-jával

és a Google Bardjával.

A Bing keresőmotor elkezdte beépíteni az OpenAI-ból származó információkat a keresési eredményekbe, míg a Microsoft hozzáadott egy chatablakot, ahol az AI segítségével bevásárlólistákat készíthet, PDF-eket összegezhet, LinkedIn-bejegyzéseket generálhat és tanácsokat kérhet. A Bard ezzel túlmenően a webről származó információkból gazdálkodik, így valójában mindig naprakész, friss választ kaphatunk általa a kérdéseinkre.

Ám most jön a lényeg: miután az egyik idei frissítés teljesen újszerű mesterséges intelligencia-eszközöket is tartalmaz, kiválóan használható a bevásárláshoz. Útmutatókkal, a termékismertetőkkel és az árösszehasonlítással is kiválóan elboldogul, így az ünnepi bevásárláshoz, a karácsonyi ajándékötleteléshez egyaránt alkalmazható.