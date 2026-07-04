Egyiptom történelmet írt, Argentína csak hosszabbításban jutott tovább – kialakult a világbajnokság nyolcaddöntős mezőnye

Történelmi sikert aratott Egyiptom, a címvédő Argentína meglepetésre csak a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást, míg Kolumbia magabiztos győzelemmel biztosította helyét a nyolcaddöntős mezőnyben a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.

Az arlingtoni összecsapáson Egyiptom története első egyenes kieséses vb-párharcát vívta, és rögtön sikerrel is vette az akadályt. Az észak-afrikai válogatott Mohamed Asur 13. percben szerzett fejes góljával került előnybe Ausztrália ellen, amely azonban a második félidő elején egy szerencsés találattal egyenlített: egy szabadrúgás után Ahmed Hani a saját kapujába csúsztatta a labdát. A rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést, pedig mindkét oldalon akadtak nagy lehetőségek, így büntetőpárbaj következett. Ebben az egyiptomiak bizonyultak higgadtabbnak, első négy lövőjük egyaránt betalált, míg az ausztrálok kétszer is hibáztak, így Egyiptom 4–2-re megnyerte a tizenegyespárbajt, és