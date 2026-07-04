Egyiptom történelmet írt, Argentína csak hosszabbításban jutott tovább – kialakult a világbajnokság nyolcaddöntős mezőnye

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Kolumbia magabiztos győzelemmel biztosította helyét a legjobb 16 között.
Történelmi sikert aratott Egyiptom, a címvédő Argentína meglepetésre csak a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást, míg Kolumbia magabiztos győzelemmel biztosította helyét a nyolcaddöntős mezőnyben a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.
Az arlingtoni összecsapáson Egyiptom története első egyenes kieséses vb-párharcát vívta, és rögtön sikerrel is vette az akadályt. Az észak-afrikai válogatott Mohamed Asur 13. percben szerzett fejes góljával került előnybe Ausztrália ellen, amely azonban a második félidő elején egy szerencsés találattal egyenlített: egy szabadrúgás után Ahmed Hani a saját kapujába csúsztatta a labdát. A rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést, pedig mindkét oldalon akadtak nagy lehetőségek, így büntetőpárbaj következett. Ebben az egyiptomiak bizonyultak higgadtabbnak, első négy lövőjük egyaránt betalált, míg az ausztrálok kétszer is hibáztak, így Egyiptom 4–2-re megnyerte a tizenegyespárbajt, és
története során először jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé.
A következő mérkőzésen a címvédő Argentína és a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság csapott össze Miamiban. A papírforma alapján sima dél-amerikai sikerre lehetett számítani, ám az afrikai együttes ismét bizonyította, hogy a torna egyik legnagyobb meglepetéscsapata. Lionel Messi a 29. percben megszerezte pályafutása 20. világbajnoki gólját, de Argentína ezt követően túlságosan is megnyugodott. Deroy Duarte az 59. percben egyenlített, majd a hosszabbításban Lisandro Martínez újra vezetéshez juttatta a világbajnokot. A zöld-fokiak azonban nem adták fel, és Lopes Cabral látványos találatával ismét visszajöttek a mérkőzésbe. Végül egy újabb szöglet döntött: Cristian Romero fejesébe Diney Borges ért bele szerencsétlenül, a labda pedig a kapuban kötött ki. Argentína így 3–2-re nyert, de a vártnál jóval nehezebben biztosította helyét a nyolcaddöntőben, ahol Egyiptom vár rá.
Néhány órával később Kansas Cityben vált teljessé a nyolcaddöntős mezőny. Kolumbia már a 14. percben megszerezte a vezetést Ghána ellen, amikor Jhon Arias egy jobb oldali beadást lőtt a bal alsó sarokba. A dél-amerikaiak végig irányították a mérkőzést, több nagy helyzetet is kidolgoztak, ám Ati Zigi kapusnak köszönhetően nem tudták növelni előnyüket. Ghána komoly veszélyt szinte egyáltalán nem jelentett Camilo Vargas kapujára, kaput eltaláló lövésig sem jutott. Kolumbia így 1–0-s sikerrel biztosította helyét a legjobb 16 között, ahol Svájc vár rá Vancouverben.
A nyolcaddöntőbe jutásért:
Kolumbia–Ghána 1–0 (1–0)
Argentína – Zöld-foki Köztársaság 3–2 (1–0, 1–1, 2–2) – hosszabbítás után
Egyiptom–Ausztrália 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 4–2
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Nyitókép: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP