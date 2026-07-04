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argentína egyiptom kolumbia világbajnokság nyolcaddöntő

Egyiptom történelmet írt, Argentína csak hosszabbításban jutott tovább – kialakult a világbajnokság nyolcaddöntős mezőnye

2026. július 04. 06:44

Kolumbia magabiztos győzelemmel biztosította helyét a legjobb 16 között.

2026. július 04. 06:44
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Történelmi sikert aratott Egyiptom, a címvédő Argentína meglepetésre csak a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást, míg Kolumbia magabiztos győzelemmel biztosította helyét a nyolcaddöntős mezőnyben a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.

Az arlingtoni összecsapáson Egyiptom története első egyenes kieséses vb-párharcát vívta, és rögtön sikerrel is vette az akadályt. Az észak-afrikai válogatott Mohamed Asur 13. percben szerzett fejes góljával került előnybe Ausztrália ellen, amely azonban a második félidő elején egy szerencsés találattal egyenlített: egy szabadrúgás után Ahmed Hani a saját kapujába csúsztatta a labdát. A rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést, pedig mindkét oldalon akadtak nagy lehetőségek, így büntetőpárbaj következett. Ebben az egyiptomiak bizonyultak higgadtabbnak, első négy lövőjük egyaránt betalált, míg az ausztrálok kétszer is hibáztak, így Egyiptom 4–2-re megnyerte a tizenegyespárbajt, és 

története során először jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé.

A következő mérkőzésen a címvédő Argentína és a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság csapott össze Miamiban. A papírforma alapján sima dél-amerikai sikerre lehetett számítani, ám az afrikai együttes ismét bizonyította, hogy a torna egyik legnagyobb meglepetéscsapata. Lionel Messi a 29. percben megszerezte pályafutása 20. világbajnoki gólját, de Argentína ezt követően túlságosan is megnyugodott. Deroy Duarte az 59. percben egyenlített, majd a hosszabbításban Lisandro Martínez újra vezetéshez juttatta a világbajnokot. A zöld-fokiak azonban nem adták fel, és Lopes Cabral látványos találatával ismét visszajöttek a mérkőzésbe. Végül egy újabb szöglet döntött: Cristian Romero fejesébe Diney Borges ért bele szerencsétlenül, a labda pedig a kapuban kötött ki. Argentína így 3–2-re nyert, de a vártnál jóval nehezebben biztosította helyét a nyolcaddöntőben, ahol Egyiptom vár rá. 

Néhány órával később Kansas Cityben vált teljessé a nyolcaddöntős mezőny. Kolumbia már a 14. percben megszerezte a vezetést Ghána ellen, amikor Jhon Arias egy jobb oldali beadást lőtt a bal alsó sarokba. A dél-amerikaiak végig irányították a mérkőzést, több nagy helyzetet is kidolgoztak, ám Ati Zigi kapusnak köszönhetően nem tudták növelni előnyüket. Ghána komoly veszélyt szinte egyáltalán nem jelentett Camilo Vargas kapujára, kaput eltaláló lövésig sem jutott. Kolumbia így 1–0-s sikerrel biztosította helyét a legjobb 16 között, ahol Svájc vár rá Vancouverben. 

A nyolcaddöntőbe jutásért: 
Kolumbia–Ghána 1–0 (1–0) 
Argentína – Zöld-foki Köztársaság 3–2 (1–0, 1–1, 2–2) – hosszabbítás után 
Egyiptom–Ausztrália 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 4–2

A kieséses szakasz további menetrendje:

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Nyitókép: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

 

Összesen 3 komment

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szim-patikus
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2026. július 04. 08:09 Szerkesztve
Nem értem. Akit ez érdekel látta és tudja. A többieknek felesleges szart se érdeklő cikket irkálni róla. (fidesszel egyíütthaldokló Mandiner számára nincs elég téma?)
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michaeljohn89
2026. július 04. 07:55
What a dramatic round of 16 lineup! Egypt’s achievement was truly memorable, while Argentina showed great resilience by pushing through in extra time. It’s always interesting to compare performance trends with detailed records, just like henrycountypropertyappraiser.org helps organize valuable information in a structured way. Looking forward to seeing which team rises to the occasion in the knockout stage!
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daniel690
2026. július 04. 06:53
What a dramatic set of results! Egypt making history shows how quickly football can surprise everyone, while Argentina proved how important resilience is in knockout matches. Fans who enjoy following records and public information in other fields can also explore indiancountypropertyappraiser.org for well-organized property insights. The quarterfinals should be even more exciting with so many competitive teams left.
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