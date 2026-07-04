Búcsúzott az egyik vb-házigazda, az Afrika-bajnok már a legjobb nyolc között (VIDEÓ)

Az első félidőben inkább egymás rugdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető hat sárga lapot is kiosztott. Aztán az 50. percben egy szabadrúgás után Azzedin Unahi vezetést szerzett az afrikai csapatnak.

A Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredményt pedig Szufain Rahimi állította be a 98. percben.

Az Afrika-bajnok marokkói válogatott a csütörtöki negyeddöntőben a Paraguay–Franciaország párharc győztesével játszik Bostonban. Történelmi tett: korábban egyetlen afrikai csapatnak sem sikerült kétszer negyeddöntőbe jutnia!