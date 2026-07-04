Búcsúzott az egyik vb-házigazda, az Afrika-bajnok már a legjobb nyolc között (VIDEÓ)

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
A marokkóiak a meccs végén tették meggyőzővé a Kanada elleni győzelmet a labdarúgó-vb első nyolcaddöntőjében.
Az előző vb-n negyedik marokkói válogatott 3–0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében és elsőként jutott a nyolc közé.
Története legjobb szereplésével fejeződött be Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokságán egyaránt három vereséggel esett ki a csoportkört követően, most két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlege.
Az afrikai együttes csaknem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, így a szombati volt a 34 összecsapása vereség nélkül.
Az első félidőben inkább egymás rugdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető hat sárga lapot is kiosztott. Aztán az 50. percben egy szabadrúgás után Azzedin Unahi vezetést szerzett az afrikai csapatnak.
A Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredményt pedig Szufain Rahimi állította be a 98. percben.
Az Afrika-bajnok marokkói válogatott a csütörtöki negyeddöntőben a Paraguay–Franciaország párharc győztesével játszik Bostonban. Történelmi tett: korábban egyetlen afrikai csapatnak sem sikerült kétszer negyeddöntőbe jutnia!
Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő:
Kanada–Marokkó 0–3 (0–0)
Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v.: Oliver (angol)
gólszerzők: Unahi (50., 82.), Rahimi (98.)
Fotó: Ronaldo Schemidt/AFP