Bejelentkeztek Lázár János korábbi posztjára a Magyar Tenisz Szövetségnél

Hangsúlyozta, döntését nem személyes ambíció vezérli, hanem a magyar tenisz iránt érzett felelősség, és az a meggyőződés, hogy a sportág előtt komoly fejlődési lehetőségek állnak. Meglátása szerint ezek kihasználásához elsősorban nem magasabb összegű állami támogatásra, hanem kiszámítható működésre, következetes szakmai irányításra, átlátható gazdálkodásra és a tagsággal kialakított valódi partnerségre van szükség.

Kosztoványi – aki 2023 óta tevékenykedett elnökségi tagként – kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban számos klubvezetővel, edzővel, versenyszervezővel és a sportág iránt elkötelezett szakemberrel egyeztetett.

(MTI)