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lázár jános magyar tenisz szövetség kosztoványi roland

Bejelentkeztek Lázár János korábbi posztjára a Magyar Tenisz Szövetségnél

2026. július 08. 19:21

A fideszes politikus májusban távozott az MTSZ éléről.

2026. július 08. 19:21
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Kosztoványi Roland lemondott a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnökségi tagságáról, mert a szervezet elnöke kíván lenni.

Szerdán – az általa küldött sajtóközleményben – úgy fogalmazott, az elmúlt időszak tapasztalatai egyértelművé tették számára, hogy a magyar tenisz több területen is megújulásra szorul. Példaként az utánpótlás helyzetét, a versenyző és szabadidős gyermekek számának csökkenését, a szövetség működésének strukturális problémáit, valamint a tagság részéről érzékelhető bizalomvesztést említette.

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„Ezek olyan kihívások, amelyek átfogó, hiteles és hosszú távú megoldásokat igényelnek” – szögezte le.

Kosztoványi kifejtette, elnökségi tagként lehetősége volt ezeket a folyamatokat belülről is megismerni, és meggyőződése, hogy a szükséges változások végrehajtásához új szemléletre, világos szakmai irányra és a tagságtól kapott friss felhatalmazásra van szükség.

Úgy érzem, személyes felelősségem, hogy ebben a helyzetben olyan döntést hozzak, amely elősegíti a megújulást. Ezért döntöttem úgy, hogy elnökségi tagságomról lemondok. Tekintettel arra, hogy Lázár János benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről, a következő időszakban elnökjelöltként kívánom kérni a tagság bizalmát”

– írta az ügyvéd.

Hangsúlyozta, döntését nem személyes ambíció vezérli, hanem a magyar tenisz iránt érzett felelősség, és az a meggyőződés, hogy a sportág előtt komoly fejlődési lehetőségek állnak. Meglátása szerint ezek kihasználásához elsősorban nem magasabb összegű állami támogatásra, hanem kiszámítható működésre, következetes szakmai irányításra, átlátható gazdálkodásra és a tagsággal kialakított valódi partnerségre van szükség.

Kosztoványi – aki 2023 óta tevékenykedett elnökségi tagként – kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban számos klubvezetővel, edzővel, versenyszervezővel és a sportág iránt elkötelezett szakemberrel egyeztetett.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

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Összesen 3 komment

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gullwing
2026. július 08. 20:03
Tiszaszar akkor esélyes...
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SandorL
2026. július 08. 19:41
Ez a Kosztoványi ez pesti ; csak kérdezem...?
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tapir32
2026. július 08. 19:32
A magyar péteri demagógia ellen nincsen kellőképpen felvértezve a lakosság. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az demagóg és hazudik. Magyar Péter demagóg és hazudik. Aki, Magyar Péterrel és a Tisza kormánnyal együttműködik, az a demagógiával, a korrupcióval és az emberek becsapásával működik együtt. Magyar Péter konkrétumok nélküli korrupciós vádaskodásai az egész országnak kárt okoznak. A demagóg, a tények hamis színben való feltüntetésével, az emberek érzelmeinek, indulatainak felkeltésével, hízelgéssel, túlzásokkal és szándékos elhallgatásokkal, össze nem hasonlítható dolgok összehasonlításával, hamis oksági kapcsolatokkal, tetszetős részigazságokkal, konyha moralizálással, hamis etikával, hazugságokkal mások véleményét manipuláló ember.
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