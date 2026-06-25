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foci-vb program csoportkör

Újabb három csoport zárul a világbajnokságon – mutatjuk az esti programot!

2026. június 25. 17:30

Hat meccsel robog tovább a foci-vb csütörtök este és péntek hajnalban.

2026. június 25. 17:30
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Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság csütörtök esti és péntek hajnali programja több kulcsfontosságú mérkőzést is tartogat a csoportkör utolsó fordulójában. Csütörtök este 22 órától az E csoportban Németország Ecuador ellen folytatná hibátlan szereplését, míg Elefántcsontpart Curacaóval csap össze ugyanebben az időpontban.

A németek már biztosították továbbjutásukat és csoportelsőségüket, de Julian Nagelsmann együttese vélhetően nem akar visszavenni a tempóból, és megőrizné 11 meccses győzelmi sorozatát. Az afrikai csapat számára is sok a tét, hiszen győzelem esetén jó eséllyel a második helyen zárhatná a csoportkört.

Péntek hajnalban az F csoportban Hollandia a már biztos kieső Tunézia ellen lép pályára 1 órától, és egy sikerrel biztossá teheti csoportelsőségét. Ugyanebben a csoportban Japán szintén 1-től Svédországgal játszik egy szorosnak ígérkező mérkőzést, amely a második hely és a továbbjutás szempontjából is fontos lehet.

A napi programot péntek hajnali 4 órától a D csoport zárja, ahol Ausztrália és Paraguay egymás elleni meccse dönthet a biztos továbbjutásról. Ugyanebben az időpontban a már továbbjutott Egyesült Államok a nyeretlen Törökországgal találkozik, így a csoport végkimenetele mellett az is kérdés, ki milyen formában várhatja a kieséses szakaszt.

FOCI VB 2026, PROGRAM
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT, Csütörtök
22.00: Ecuador–Németország (Tv: M4 Sport)
22.00: Curacao–Elefántcsontpart (Tv: M4 Sport)
F-CSOPORT, Péntek
01.00: Tunézia–Hollandia–Svédország (Tv: M4 Sport)
01.00: Japán–Svédország (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT, Péntek
04.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)
04.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: M4 Sport)

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Nyitókép: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 1 komment

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jozsimonta
2026. június 25. 17:54
Siman lennek sved azon meccsen, nekik nincs kapujuk
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