Újabb három csoport zárul a világbajnokságon – mutatjuk az esti programot!

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság csütörtök esti és péntek hajnali programja több kulcsfontosságú mérkőzést is tartogat a csoportkör utolsó fordulójában. Csütörtök este 22 órától az E csoportban Németország Ecuador ellen folytatná hibátlan szereplését, míg Elefántcsontpart Curacaóval csap össze ugyanebben az időpontban.

A németek már biztosították továbbjutásukat és csoportelsőségüket, de Julian Nagelsmann együttese vélhetően nem akar visszavenni a tempóból, és megőrizné 11 meccses győzelmi sorozatát. Az afrikai csapat számára is sok a tét, hiszen győzelem esetén jó eséllyel a második helyen zárhatná a csoportkört.