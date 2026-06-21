Javíthatnak a betliző spanyolok, édesanyja előtt bizonyíthat az első forduló hőse – itt a foci-vb vasárnapi programja!

A vasárnap estét a Belgium–Irán csata színesíti, amely az előzetes várakozások szerint hatalmas küzdelmet hozhat a nemzetközi klasszisokat felvonultató belgák és a mindig kiváltképp harcos közel-keletiek között. Ebben a csoportban szintén mindegyik gárda döntetlennel rajtolt, így ebben a fordulóban biztosan nem búcsúzik egyikük sem. Az európai idő szerinti éjszaka során a folytatásban még Uruguay–Zöld-foki szigetek és Új-Zéland–Egyiptom találkozókra kerül sor – előbbin már ott lehet a lelátón a 40 éves szigetországi kapushős, Vozinha édesanyja is.