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Javíthatnak a betliző spanyolok, édesanyja előtt bizonyíthat az első forduló hőse – itt a foci-vb vasárnapi programja!

2026. június 21. 06:27

Óriási küzdelmet ígér a Belgium–Irán csata a labdarúgó-világbajnokság vasárnap esti programjában.

2026. június 21. 06:27
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A helyi idő szerint vasárnapi programban újabb négy mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokságon, a G- és a H-csoportban is folytatódnak a küzdelmek. Itt a foci vb 2026 menetrendje az első teljes hét utolsó napján!

Foci vb 2026 menetrend
Foci vb 2026 menetrend: javíthatnak a végső tornagyőzelemre is nagy esélyesnek tartott spanyolok
Fotó: Timothy A. Clary/AFP

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A játéknap nyitó meccsét a vb-győzelem egyik esélyeseként emlegetett Európa-bajnok spanyolok vívják Szaúd-Arábia ellen. Mint ismert, Lamine Yamalék általános meglepetésre csak szerény gól nélküli döntetlennel kezdtek Zöld-foki szigetek ellen, most itt a lehetőség a javításra. Az ellenfél szintén megosztozott a pontokon a nyitányon, Szaúd-Arábia Uruguay ellen ikszelt.

A vasárnap estét a Belgium–Irán csata színesíti, amely az előzetes várakozások szerint hatalmas küzdelmet hozhat a nemzetközi klasszisokat felvonultató belgák és a mindig kiváltképp harcos közel-keletiek között. Ebben a csoportban szintén mindegyik gárda döntetlennel rajtolt, így ebben a fordulóban biztosan nem búcsúzik egyikük sem. Az európai idő szerinti éjszaka során a folytatásban még Uruguay–Zöld-foki szigetek és Új-Zéland–Egyiptom találkozókra kerül sor – előbbin már ott lehet a lelátón a 40 éves szigetországi kapushős, Vozinha édesanyja is.

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Foci vb 2026 menetrend

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT
vasárnap, 21.00: Belgium–Irán, Los Angeles (Tv: M4 Sport)
hétfő, 3.00: Új-Zéland–Egyiptom, Vancouver (Tv: M4 Sport)
H-CSOPORT
vasárnap, 18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta (Tv: M4 Sport)
hétfő, 0.00: Uruguay–Zöld-foki szigetek, Miami (Tv: M4 Sport)

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Fotó: Roberto Schmidt/AFP

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