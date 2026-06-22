Különleges mérkőzés következik, ilyen még nem volt az idei vb-n – mutatjuk a hétfői programot!

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Újabb négy mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó-világbajnokság, a címvédő Argentína és Franciaország is lejátssza a második meccsét.
Hétfőn újabb négy meccsel folytatódik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság, a J- és a K-csoportban is lejátsszák a második forduló mérkőzéseit.
A programot 19 órától a címvédő Argentína és Ausztria összecsapása nyitja (mindkét együttes győzött az első körben),
majd jön Franciaország és Irak találkozója, melynek az lesz a különlegessége, hogy az idei vb-n ez az első mérkőzés a nyolcból, amely közép-európai idő szerint éjfél előtt kezdődik, de már másnap ér véget.
Éjszaka Norvégia–Szenegál meccset rendeznek, hajnali 5 órától pedig Jordánia–Algéria ütközetre kerül sor.
FOCI VB 2026, A HÉTFŐI PROGRAM
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
Hétfő, 19.00: Argentína–Ausztria, Dallas (Tv: M4 Sport)
Kedd, 5.00: Jordánia–Algéria, San Francisco (Tv: M4 Sport)
K-CSOPORT
Hétfő, 23.00: Franciaország–Irak, Philadelphia (Tv: M4 Sport)
Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP