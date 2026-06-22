Különleges mérkőzés következik, ilyen még nem volt az idei vb-n – mutatjuk a hétfői programot!

Hétfőn újabb négy meccsel folytatódik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság, a J- és a K-csoportban is lejátsszák a második forduló mérkőzéseit.

A programot 19 órától a címvédő Argentína és Ausztria összecsapása nyitja (mindkét együttes győzött az első körben),