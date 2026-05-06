Kubatov Gábor elárulta, miben bízik

Robbie Keane szerint a Fradi nagy előnye, hogy egyik alapembere nem szerepelhet a kupadöntőben
Már közel 40 ezer jegy elkelt a fináléra.
Kubatov Gábor a hangulatot garantálja, a jó játékban pedig bízik. Az FTC elnöke posztolt a szombati, ZTE elleni kupadöntővel kapcsolatban.
Az FTC a ZTE-vel találkozik szombaton a Puskás Arénában a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében. A zalaegerszegiek ebben az idényben mindkét bajnoki mérkőzésükön legyőzték a Ferencvárost.
A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón azt mondta: azt tanulták abból a két találkozóból, hogy nem szabad emberhátrányba kerülniük, amivel nem lesz gond, ugyanis a két csapat zalaegerszegi mérkőzésén kiállított Ibrahim Cissé sérülés miatt nem játszhat a fináléban.
Ezt is ajánljuk a témában
Már közel 40 ezer jegy elkelt a fináléra.
A 24-szeres kupagyőztes klub elnöke, Kubatov Gábor is megosztotta a közösségi médiában az ír tréner szavait azzal kapcsolatban, hogy ez lesz az a mérkőzés, amiért minden játékos és edző a karrierje során dolgozik. A posztszövegben pedig saját gondolatait osztotta meg:
A hangulat garantált, a jó játékban bízunk, és a győzelemért küzdünk a végsőkig! Hajrá, Fradi! Mindent bele, fiúk!”
A Ferencváros egyébként az elmúlt két évben is ott lehetett a döntőben a Puskás Arénában, ugyanakkor mindkétszer vereséget szenvedett a Paks csapatától. Legutóbb 2022-ben emelhette magasba a trófeát.
Nyitókép: MTI/MTVA