Kubatov Gábor elárulta, miben bízik

Az FTC a ZTE-vel találkozik szombaton a Puskás Arénában a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében. A zalaegerszegiek ebben az idényben mindkét bajnoki mérkőzésükön legyőzték a Ferencvárost.

A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón azt mondta: azt tanulták abból a két találkozóból, hogy nem szabad emberhátrányba kerülniük, amivel nem lesz gond, ugyanis a két csapat zalaegerszegi mérkőzésén kiállított Ibrahim Cissé sérülés miatt nem játszhat a fináléban.