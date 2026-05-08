„A piachoz igazodunk” – itt a FIFA-elnök válasza a tízmillió forintos vb-jegyárakra

Kitört a közfelháborodás a brutális árak miatt, hivatalos panaszt nyújtottak be az Európai Bizottsághoz
Nem mintha lenne bármi értelme is...
Nehéz lenne szalonképes jelzőket találni a nemzetközi szövetség „üzletpolitikájára”. A FIFA-elnök Gianni Infantino pedig mintha még pluszban szándékosan provokálná is a jónépet.
A józan ész és a jó ízlés határait is átlépi üzletpolitikájával a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA), amely még tovább emelte a 2026-os világbajnokság döntőjére kapható jegyek árát. A nyári eseményre már eddig is eszement összegekért lehetett tiketteket szerezni, de a szervezet most csak még inkább fokozza az őrületet.
A FIFA áprilisban közölte, hogy a decemberi csoportsorsolás után még „csupán” 8680 dolláros csúcsbelépők árát 10 990 dollárra növeli (majdnem három és félmillió forint), az új bejelentés nyomán viszont már ennek az összegnek is a háromszorosát kell kicsengetnie annak, aki a legjobb helyekről akarja nézni a torna utolsó mérkőzését július 19-én az East Rutherford-i MetLife Stadionban.
A számok nyelvén ez 32 970 dollárt, azaz átszámítva kerek 10 millió forintot jelent egyetlen tikettért.
A szervezetet már eddig is rengeteg kritika érte a katari botrány-vb-re is rálicitáló jegyárak miatt, még hivatalos panasz is érkezett ellenük azzal a váddal, hogy a FIFA visszaél monopolhelyzetével, felpumpált árakat és tisztességtelen körülményeket kínál a drukkereknek.
A legújabb fejlemények tükrében ezeket nagyon nehéz lenne tagadni, mindenesetre a FIFA-elnök Gianni Infantino, biztos, ami biztos, locsolt még egy kis olajat a tűzre azzal, hogy hivatalos nyilatkozatban igyekezett megideologizálni a vérlázító nyerészkedést:
A piachoz igazodunk. Amerikában engedélyezett a jegyek újraeladása, és ha olcsóbban adnánk, ennek folytán akkor is felmenne az áruk, mire a szurkolókhoz kerülnek. Figyelembe kell venni, hogy itt már egy egyetemi mérkőzésre sem lehet 300 dollár alatt jegyet kapni. Lehet kínálni újraeladva kétmillió dollárért is belépőt a vb-döntőre, de ezt nem jelenti azt, hogy el is fog kelni. Ha mégis, akkor saját magam viszek az illetőnek hot dogot és kólát, hogy jól érezze magát”
– tréfálkozott az érinthetetlenek magabiztosságával Infantino, utalva egyúttal arra, hogy a FIFA a hivatalos újraértékesítő oldalakon történő vásárlásokból is részesül.
A június 14-én esedékes elődöntőre a texasi Arlingtonban 11 130, 4330, 3710 és 2705 dolláros jegyeket lehet vásárolni, míg másnap az atlantai Mercedes Benz Stadionba 10 635, 3545 és 2725 dollárért lehet bejutni.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller