Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
jegyárbevétel világbajnokság FIFA Gianni Infantino jegyár

„A piachoz igazodunk” – itt a FIFA-elnök válasza a tízmillió forintos vb-jegyárakra

2026. május 08. 11:56

Nehéz lenne szalonképes jelzőket találni a nemzetközi szövetség „üzletpolitikájára”. A FIFA-elnök Gianni Infantino pedig mintha még pluszban szándékosan provokálná is a jónépet.

2026. május 08. 11:56
null

A józan ész és a jó ízlés határait is átlépi üzletpolitikájával a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA), amely még tovább emelte a 2026-os világbajnokság döntőjére kapható jegyek árát. A nyári eseményre már eddig is eszement összegekért lehetett tiketteket szerezni, de a szervezet most csak még inkább fokozza az őrületet. 

INFANTINO, Gianni; CSÁNYI Sándor FIFA
„Ennyi pénzt fogunk kaszálni a vébén” – mintha csak ezt mutatná Gianni Infantino a legutóbbi FIFA-konferencián (Fotó: MTI/EPA/Bob Frid)

Úgy látszik, a FIFA tényleg bármit megengedhet magának

A FIFA áprilisban közölte, hogy a decemberi csoportsorsolás után még „csupán” 8680 dolláros csúcsbelépők árát 10 990 dollárra növeli (majdnem három és félmillió forint), az új bejelentés nyomán viszont már ennek az összegnek is a háromszorosát kell kicsengetnie annak, aki a legjobb helyekről akarja nézni a torna utolsó mérkőzését július 19-én az East Rutherford-i MetLife Stadionban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A számok nyelvén ez 32 970 dollárt, azaz átszámítva kerek 10 millió forintot jelent egyetlen tikettért.

A szervezetet már eddig is rengeteg kritika érte a katari botrány-vb-re is rálicitáló jegyárak miatt, még hivatalos panasz is érkezett ellenük azzal a váddal, hogy a FIFA visszaél monopolhelyzetével, felpumpált árakat és tisztességtelen körülményeket kínál a drukkereknek.

Ezt is ajánljuk a témában

A legújabb fejlemények tükrében ezeket nagyon nehéz lenne tagadni, mindenesetre a FIFA-elnök Gianni Infantino, biztos, ami biztos, locsolt még egy kis olajat a tűzre azzal, hogy hivatalos nyilatkozatban igyekezett megideologizálni a vérlázító nyerészkedést:

A piachoz igazodunk. Amerikában engedélyezett a jegyek újraeladása, és ha olcsóbban adnánk, ennek folytán akkor is felmenne az áruk, mire a szurkolókhoz kerülnek. Figyelembe kell venni, hogy itt már egy egyetemi mérkőzésre sem lehet 300 dollár alatt jegyet kapni. Lehet kínálni újraeladva kétmillió dollárért is belépőt a vb-döntőre, de ezt nem jelenti azt, hogy el is fog kelni. Ha mégis, akkor saját magam viszek az illetőnek hot dogot és kólát, hogy jól érezze magát”

– tréfálkozott az érinthetetlenek magabiztosságával Infantino, utalva egyúttal arra, hogy a FIFA a hivatalos újraértékesítő oldalakon történő vásárlásokból is részesül.

A június 14-én esedékes elődöntőre a texasi Arlingtonban 11 130, 4330, 3710 és 2705 dolláros jegyeket lehet vásárolni, míg másnap az atlantai Mercedes Benz Stadionba 10 635, 3545 és 2725 dollárért lehet bejutni.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
donciccio-2
2026. május 08. 13:04
mi a probléma ezzel ? ,, .... neked jogod van kevesebbet fizetni (..) és hogyha Te kevesebbet fizetsz az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog. ....." egy kormánypolitikusi idézet a leendő Tisza párti kormány tagjától.
Válasz erre
0
0
Sandokan74
2026. május 08. 13:01
Tetűűűűűű, tetvareeeeeek.....
Válasz erre
0
0
donciccio-2
2026. május 08. 12:57
már a neve is beszélő név: Infantino aki nem érti az az ő baja
Válasz erre
0
0
led-zeppelin1960
2026. május 08. 12:31
Az ukránok ehhez képest elsőáldozók!👽
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!