„A piachoz igazodunk” – itt a FIFA-elnök válasza a tízmillió forintos vb-jegyárakra

A józan ész és a jó ízlés határait is átlépi üzletpolitikájával a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA), amely még tovább emelte a 2026-os világbajnokság döntőjére kapható jegyek árát. A nyári eseményre már eddig is eszement összegekért lehetett tiketteket szerezni, de a szervezet most csak még inkább fokozza az őrületet.

„Ennyi pénzt fogunk kaszálni a vébén” – mintha csak ezt mutatná Gianni Infantino a legutóbbi FIFA-konferencián (Fotó: MTI/EPA/Bob Frid)

Úgy látszik, a FIFA tényleg bármit megengedhet magának

A FIFA áprilisban közölte, hogy a decemberi csoportsorsolás után még „csupán” 8680 dolláros csúcsbelépők árát 10 990 dollárra növeli (majdnem három és félmillió forint), az új bejelentés nyomán viszont már ennek az összegnek is a háromszorosát kell kicsengetnie annak, aki a legjobb helyekről akarja nézni a torna utolsó mérkőzését július 19-én az East Rutherford-i MetLife Stadionban.