Ez a hír megrázta a focivilágot: meccs közben tört el a kapus nyakcsigolyája

Szörnyű sérülést szenvedett egy olasz másodosztályú bajnokin a világklasszis labdarúgó, Jürgen Klinsmann fia. A 29 éves Jonathant hordágyon vitték le egy ütközést követően, később nyakcsigolya-törést állapítottak meg nála.
Nyakcsigolya-törést szenvedett Jonathan Klinsmann az olasz másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Serie B) rendezett Palermo–Cesena mérkőzésen. A vendégek kapusa a korábbi világ- és Európa-bajnok német válogatott Jürgen Klinsmann fia.
A meccset még szombaton játszották, a 29 éves játékos a hosszabbításban egy ütközést követően maradt a földön, és a lefújás után nyakmerevítővel szállították a palermói kórházba.
Sajnos szombaton véget ért az idényem. A találkozó során gerinctörést szenvedtem, ami miatt egy ideig nem játszhatok
– közölte Instagram-oldalán a kapus.
A klub kiadott egy közleményt, amely szerint az első orvosi vélemény
az első nyakcsigolya törését
állapította meg. További vizsgálatok várnak Klinsmannra, de az évad hátralévő részében már biztosan nem léphet pályára.
A hálóőr Münchenben született, de mivel édesapja 2011 és 2016 között az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitány volt, Kaliforniában nőtt fel, így amerikai állampolgár lett, és bár a közelmúltban többször is meghívót kapott a nemzeti csapat keretébe, egyelőre nem lépett pályára. A bajnokit egyébként a Palermo nyerte 2–0-ra, így a Cesena a nyolcadik helyen áll a húszcsapatos olasz másodosztályban.
A kapus esete sokkolta a focivilágot, a sérülésének híre bejárta a nemzetközi sajtót, a közösségi médiában záporoznak a kommentek.
(MTI)
Nyitókép: Tobias Schwarz / AFP (archív)