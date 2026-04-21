Serie B Jonathan Klinsmann nyaktörés Cesena Jürgen Klinsmann

Ez a hír megrázta a focivilágot: meccs közben tört el a kapus nyakcsigolyája

2026. április 21. 11:28

Szörnyű sérülést szenvedett egy olasz másodosztályú bajnokin a világklasszis labdarúgó, Jürgen Klinsmann fia. A 29 éves Jonathant hordágyon vitték le egy ütközést követően, később nyakcsigolya-törést állapítottak meg nála.

Nyakcsigolya-törést szenvedett Jonathan Klinsmann az olasz másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Serie B) rendezett Palermo–Cesena mérkőzésen. A vendégek kapusa a korábbi világ- és Európa-bajnok német válogatott Jürgen Klinsmann fia.

Nyakcsigolya-törés a focimeccsen: Jonathan Klinsmann sérülése sokkolta a focivilágot / Forrás: Facebook

Nyakcsigolya-törést állapítottak meg a kapusnál

A meccset még szombaton játszották, a 29 éves játékos a hosszabbításban egy ütközést követően maradt a földön, és a lefújás után nyakmerevítővel szállították a palermói kórházba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Sajnos szombaton véget ért az idényem. A találkozó során gerinctörést szenvedtem, ami miatt egy ideig nem játszhatok

– közölte Instagram-oldalán a kapus.

A klub kiadott egy közleményt, amely szerint az első orvosi vélemény 

az első nyakcsigolya törését

állapította meg. További vizsgálatok várnak Klinsmannra, de az évad hátralévő részében már biztosan nem léphet pályára.

A hálóőr Münchenben született, de mivel édesapja 2011 és 2016 között az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitány volt, Kaliforniában nőtt fel, így amerikai állampolgár lett, és bár a közelmúltban többször is meghívót kapott a nemzeti csapat keretébe, egyelőre nem lépett pályára. A bajnokit egyébként a Palermo nyerte 2–0-ra, így a Cesena a nyolcadik helyen áll a húszcsapatos olasz másodosztályban.

A kapus esete sokkolta a focivilágot, a sérülésének híre bejárta a nemzetközi sajtót, a közösségi médiában záporoznak a kommentek. 

(MTI)

Nyitókép: Tobias Schwarz / AFP (archív)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jajdejónekünk
2026. április 21. 12:02
Minekmentoda.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!