Nincs harag, de továbbra sem tudni, hogy Magyarországot választja-e a Liverpool tehetsége

Orbán Viktornak is szemet szúrt, mégis lemaradhatunk az angolok által körbeudvarolt tehetségről
Az angol válogatottat választhatja a magyar helyett?
Kulcsfontosságú közleményt adott ki a Vörösök korosztályos csapatainál nevelkedő magyar tehetség édesapja. Farkas Erik egyelőre kivár.
A Liverpool utánpótlásában futballozó Farkas Erik édesapja bejelentette, hogy sikerült tisztázni a félreértést a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseivel, majd hozzátette, továbbra is mindkét félnek az a legfontosabb, hogy zavartalanul fejlődhessen a fiatal tehetség. Arról azonban továbbra sincs döntés, hogy melyik ország válogatottját képviselje felnőtt szinten Farkas.
Az angol válogatottat választhatja a magyar helyett?
A 16 éves Farkas Erik tízéves kora óta futballozik Angliában, ahol a Vörösök korosztályaiban lépked előre és már most az egyik legnagyobb tehetségnek tartják a klubon belül. Nem véletlen, hogy rendre tagja az angol utánpótlás-válogatottaknak, a szigetországban pedig arról igyekeznek meggyőzni, hogy felnőttként is a háromoroszlánosok mezét húzza magára.
Közben a fiatal játékos édesapja, Farkas Csaba egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy a magyar szövetséggel több mint egy éve megszakadt a kapcsolat.
A magyar szövetség álláspontja egyértelmű: az elhangzottak nem felelnek meg a valóságnak.
Az interjú megjelenése után a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalosan is megcáfolta az elhangzottakat.
„Az MLSZ illetékes szakemberei korábban két alkalommal is személyesen egyeztettek a játékossal és az édesapjával. 2023 augusztusa óta 13 alkalommal küldött a szövetség meghívót a játékosnak, aki egyetlenegyszer sem jelent meg a válogatott összetartásán.
Az első néhány alkalommal sérülésre, később a család döntésére hivatkozva adott a Liverpool nemleges választ az MLSZ-nek”
– fogalmazott a szövetség a reakciójában.
Ezt követte Farkas Csaba közleménye, aki tiszta vizet öntött a pohárba.
„A közelmúltban egyeztettünk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, amely során Barczi Róbert sportigazgatóval nyílt és konstruktív párbeszédre került sor. A beszélgetést kölcsönös tisztelet, jó szándék és a korrekt együttműködés iránti elkötelezettség jellemezte.
Mindez lehetőséget adott arra, hogy a korábban felmerült félreértéseket közösen tisztázzuk. Mindkét fél egyetért abban, hogy Erik zavartalan fejlődése jelenleg a legfontosabb.
A szövetség biztosított minket arról, hogy a teljesítményét jelenleg és a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri, és a magyar labdarúgás nagy potenciállal rendelkező tehetségeként tekint rá, függetlenül attól, hogy aktuálisan mely nemzetet képviseli utánpótlásszinten. Hiszünk abban, hogy a jövőben is hasonló szellemben folytatódhat köztünk a párbeszéd”
− zárult az édesapa közleménye.
Fotó: liverpoolfc.com
***
Indul a kampányhajrá!