liverpool Farkas Erik válogatott ország

Nincs harag, de továbbra sem tudni, hogy Magyarországot választja-e a Liverpool tehetsége

2026. április 08. 22:18

Kulcsfontosságú közleményt adott ki a Vörösök korosztályos csapatainál nevelkedő magyar tehetség édesapja. Farkas Erik egyelőre kivár.

null

A Liverpool utánpótlásában futballozó Farkas Erik édesapja bejelentette, hogy sikerült tisztázni a félreértést a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseivel, majd hozzátette, továbbra is mindkét félnek az a legfontosabb, hogy zavartalanul fejlődhessen a fiatal tehetség. Arról azonban továbbra sincs döntés, hogy melyik ország válogatottját képviselje felnőtt szinten Farkas.

A 16 éves Farkas Erik tízéves kora óta futballozik Angliában, ahol a Vörösök korosztályaiban lépked előre és már most az egyik legnagyobb tehetségnek tartják a klubon belül. Nem véletlen, hogy rendre tagja az angol utánpótlás-válogatottaknak, a szigetországban pedig arról igyekeznek meggyőzni, hogy felnőttként is a háromoroszlánosok mezét húzza magára.

Közben a fiatal játékos édesapja, Farkas Csaba egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy a magyar szövetséggel több mint egy éve megszakadt a kapcsolat.

Az interjú megjelenése után a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalosan is megcáfolta az elhangzottakat.

„Az MLSZ illetékes szakemberei korábban két alkalommal is személyesen egyeztettek a játékossal és az édesapjával. 2023 augusztusa óta 13 alkalommal küldött a szövetség meghívót a játékosnak, aki egyetlenegyszer sem jelent meg a válogatott összetartásán.

Az első néhány alkalommal sérülésre, később a család döntésére hivatkozva adott a Liverpool nemleges választ az MLSZ-nek”

– fogalmazott a szövetség a reakciójában.

Ezt követte Farkas Csaba közleménye, aki tiszta vizet öntött a pohárba.

„A közelmúltban egyeztettünk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, amely során Barczi Róbert sportigazgatóval nyílt és konstruktív párbeszédre került sor. A beszélgetést kölcsönös tisztelet, jó szándék és a korrekt együttműködés iránti elkötelezettség jellemezte.

Mindez lehetőséget adott arra, hogy a korábban felmerült félreértéseket közösen tisztázzuk. Mindkét fél egyetért abban, hogy Erik zavartalan fejlődése jelenleg a legfontosabb.

A szövetség biztosított minket arról, hogy a teljesítményét jelenleg és a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri, és a magyar labdarúgás nagy potenciállal rendelkező tehetségeként tekint rá, függetlenül attól, hogy aktuálisan mely nemzetet képviseli utánpótlásszinten. Hiszünk abban, hogy a jövőben is hasonló szellemben folytatódhat köztünk a párbeszéd”

− zárult az édesapa közleménye.

Fotó: liverpoolfc.com

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Palotás
2026. április 08. 22:59
Ha ez kérdésként merült föl, akkor csatlakozzon az angol vàlogatotthoz, vagyis a nagyobb pénzeszsàkhoz. Szìv nélkül nàlunk nincs helye.
