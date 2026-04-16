mtva világbajnokság FIFA büntetés

Súlyos büntetést helyezett kilátásba az MTVA

2026. április 16. 15:48

Hamarosan kezdődik a nyári labdarúgó-világbajnokság. A nyilvános kivetítések szervezőinek ajánlott időben tájékoztatást kérni az MTVA-tól.

Kevesebb mint két hónap múlva útjára indul a labda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett, június 11-én kezdődő és július 19-ig tartó nyári labdarúgó-világbajnokságon. Bár a FIFA még továbbra is életben tart egy vészforgatókönyvet, ha az iráni válogatott részvétele ellehetetlenül, ettől függetlenül teljesnek tekinthető a torna mezőnye. A torna közvetítésének a hazai jogtulajdonosa, az MTVA is gőzerővel készül.

Az egész világhoz hasonlóan a magyarországi szurkolók is izgatottan várják a meccseket: a korábbiakhoz hasonlóan nem csak a televíziók képernyőin, de a különböző szórakozóhelyek kivetítőin is figyelemmel követhetőek majd az események, egy valamire azonban határozottan felhívta a figyelmet a hazai jogtulajdonos, az MTVA.

Figyelmeztet az MTVA

A mérkőzések nyilvános kivetítésére a FIFA szabályai és engedélyezési feltételei az irányadók, amely egység tehát kivetítést tervez, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az MTVA-val, hogy tisztában legyen a lehetőségeivel.

„A FIFA-val kapcsolatos engedélyezési és jóváhagyási folyamatok a vonatkozó szerződéses keretek között, az MTVA közreműködésével történnek. A FIFA előírásai alapján a regisztráció minden esetben kötelező, és a nyilvános vetítések során – a nemzetközi szabályokon túl – további díjfizetési kötelezettség is keletkezhet. Az MTVA szerződéses kötelezettsége alapján a tudomására jutott, engedély nélküli vetítéseket köteles jelenteni a FIFA felé.

Ennek megfelelően a jogtulajdonosok a torna ideje alatt folyamatos, országos ellenőrzést végeznek. Amennyiben jogérvényesítésre vagy szankcionálásra kerül sor, az eljárást már közvetlenül a FIFA folytatja le”

– fogalmaz az MTVA közleménye.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. április 16. 17:58
MTVA nyárra már be lesz szánva, tiszaszarok uralják. Nem fog senkit sem érdekelni a lopás: a tiszásokat mert azt csinálják a fajtájuk mint mindig, mi az ellenzék meg immunis lesz ezekre a dolgokra, nem fog érdekelni hogy a tisziaszar miként bukik meg...
Szerintem
2026. április 16. 17:26
Majd a tiszafostos lecsukatja azt a FIFA-t is, oszt' jóvan.
Obsitos Technikus
2026. április 16. 16:51 Szerkesztve
Két hónap múlva itt már nyoma sem lesz MTVA-nak. Majd a tiszartévé kivetíti. Tíz percenként megszakítva a meccset a Nagy Testvér bejátszott intelmeivel.
