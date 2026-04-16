Súlyos büntetést helyezett kilátásba az MTVA

Ez a magyarokat is érinti: példátlan döntést hoztak a foci-vb közvetítéséről
Rendhagyó döntést hozott a FIFA. Ilyen együttműködésre a sportág és a foci-vb-k történetében még nem volt példa.
Hamarosan kezdődik a nyári labdarúgó-világbajnokság. A nyilvános kivetítések szervezőinek ajánlott időben tájékoztatást kérni az MTVA-tól.
Kevesebb mint két hónap múlva útjára indul a labda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett, június 11-én kezdődő és július 19-ig tartó nyári labdarúgó-világbajnokságon. Bár a FIFA még továbbra is életben tart egy vészforgatókönyvet, ha az iráni válogatott részvétele ellehetetlenül, ettől függetlenül teljesnek tekinthető a torna mezőnye. A torna közvetítésének a hazai jogtulajdonosa, az MTVA is gőzerővel készül.
Az egész világhoz hasonlóan a magyarországi szurkolók is izgatottan várják a meccseket: a korábbiakhoz hasonlóan nem csak a televíziók képernyőin, de a különböző szórakozóhelyek kivetítőin is figyelemmel követhetőek majd az események, egy valamire azonban határozottan felhívta a figyelmet a hazai jogtulajdonos, az MTVA.
Rendhagyó döntést hozott a FIFA. Ilyen együttműködésre a sportág és a foci-vb-k történetében még nem volt példa.
A mérkőzések nyilvános kivetítésére a FIFA szabályai és engedélyezési feltételei az irányadók, amely egység tehát kivetítést tervez, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az MTVA-val, hogy tisztában legyen a lehetőségeivel.
„A FIFA-val kapcsolatos engedélyezési és jóváhagyási folyamatok a vonatkozó szerződéses keretek között, az MTVA közreműködésével történnek. A FIFA előírásai alapján a regisztráció minden esetben kötelező, és a nyilvános vetítések során – a nemzetközi szabályokon túl – további díjfizetési kötelezettség is keletkezhet. Az MTVA szerződéses kötelezettsége alapján a tudomására jutott, engedély nélküli vetítéseket köteles jelenteni a FIFA felé.
Ennek megfelelően a jogtulajdonosok a torna ideje alatt folyamatos, országos ellenőrzést végeznek. Amennyiben jogérvényesítésre vagy szankcionálásra kerül sor, az eljárást már közvetlenül a FIFA folytatja le”
– fogalmaz az MTVA közleménye.
Ezt is ajánljuk a témában
Szorítja az idő a FIFA döntéshozóit. A nyári labdarúgó-világbajnokság mezőnye még mindig nem tekinthető véglegesnek.
Fotó: MTI/Zih Zsolt