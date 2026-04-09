Ha ettől nem kapja össze magát Milák Kristóf, akkor semmitől

„Vártam, hogy 43 másodpercen belül leszek majd, a 42.61 másodperce pedig igazán büszke lehetek” – mondta Kós, aki megjegyezte, bár 200 yard háton is nem hivatalos világcsúccsal nyert (yardos medencében nem tartanak nyilván világrekordot), ebben a számban „maradt még benne.”

Kós Hubert mellet is úszna Milák Kristóf kedvéért. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Üzenet Milák Kristófnak

Kós elárulta: a jövő heti országos bajnokságon nem lesz ott, viszont nagy valószínűséggel indul a párizsi Európa-bajnokságon, ahol öt egyéni számban is szeretne medencébe ugrani, de egy váltónak is örülne.

„Remélem, lesz váltónk, és kiállnak olyan úszók, akik kihagyták a váltókat az elmúlt években” – mondta olimpiai bajnok úszónk. Megkérdeztek, van-e kifejezetten olyan, akivel szívesen úszna a váltóban.