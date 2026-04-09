Ha ettől nem kapja össze magát Milák Kristóf, akkor semmitől

Így kell befejezni: két nap alatt két világcsúcs a szülinapos magyartól
Sorozatban a harmadik, egyben az utolsó egyetemi bajnoki címét szerezte meg.
Kós Hubert abban bízik, váltóban is úszhat a párizsi Európa-bajnokságon. Ehhez szerinte Milák Kristófra is szükség lenne, cserébe még a mellúszást is bevállalná.
Kós Hubert továbbra is tarol. Olimpiai bajnokunk az amerikai egyetemi bajnokság döntőjében 100 és 200 yardos hátúszásban is minden idők legjobb eredményével nyert, 100 méter pillangón pedig úgy lett második, hogy ugyancsak közel volt a rekordhoz. Nem csoda, hogy a szezon legjobb férfi versenyzőjének járó különdíjat is elnyerte.
„A száz pillangó egészen hihetetlen volt, 99 yardig vezettem, de az utolsó tempó rosszul jött ki, Joshua Liendo, a szám rövidpályás száz méteres világcsúcstartója pedig megelőzött” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 200 méter hát olimpiai bajnoka.
Ezt követően 100 yard háton már az előfutamban minden idők legjobb idejét úszta, majd a fináléban tovább javított.
„Vártam, hogy 43 másodpercen belül leszek majd, a 42.61 másodperce pedig igazán büszke lehetek” – mondta Kós, aki megjegyezte, bár 200 yard háton is nem hivatalos világcsúccsal nyert (yardos medencében nem tartanak nyilván világrekordot), ebben a számban „maradt még benne.”
Kós elárulta: a jövő heti országos bajnokságon nem lesz ott, viszont nagy valószínűséggel indul a párizsi Európa-bajnokságon, ahol öt egyéni számban is szeretne medencébe ugrani, de egy váltónak is örülne.
„Remélem, lesz váltónk, és kiállnak olyan úszók, akik kihagyták a váltókat az elmúlt években” – mondta olimpiai bajnok úszónk. Megkérdeztek, van-e kifejezetten olyan, akivel szívesen úszna a váltóban.
„Például a leggyorsabb pillangó úszónkkal” – utalt Milák Kristófra. –
„A magyar sport még mindig rendkívül erős, folyamatosan a világ élmezőnyében vagyunk."
De majd kiderül, vállalja-e, ezt majd mások eldöntik helyettem. Korábban mondtam, én bevállalom a mellúszást is, ha kell.”
A miniszterelnök szerint a legkisebb falutól a legnagyobb városokig egyértelművé vált számára, mindenki tudja, mi a választás tétje.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István