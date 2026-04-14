autósport lemondás Gyulay Zsolt

Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt, vége az MNASZ-elnökségnek – rendkívüli közgyűlést hívnak össze

2026. április 14. 21:00

A megválasztott hét elnökségi tagból mindössze négyen maradtak. Gyulay lemondásával működésképtelenné vált a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége.

Nagy változás jöhet a hazai autósport vezetésében: a Formula.hu oldal információi szerint Gyulay Zsolt lemondott az elnökségi tagságáról, így működésképtelenné vált a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége. A történtek után kötelező lesz tisztújító közgyűlést kiírni.

A beszámoló szerint Gyulay Zsolt már tavaly is igyekezett előidézni változásokat a szervezetben, miután a megválasztott hét elnökségi tagból addigra mindössze négyen maradtak. Mint a lap írja, akkor végül a folytatás mellett döntött, most azonban a megnövekedett feladatai (MOB-elnök és a Hungaroring elnök-vezérigazgatója, az F1 mellett immár a MotoGP és a Superbike hazai futama is plusz feladatokat jelent) miatt

átértékelte a helyzetet, és benyújtotta a lemondását.

Gyulay lépése után új irányt vehet a hazai autósport

Mint ismert, a jelenlegi elnökség 2022 végén kapott felhatalmazást a tagságtól, de a hírek szerint nem olyan irányba tartott a magyar autósport, mint amilyet Szujó Zoltán elnök ígért kampánya során. A háttérben cserélődtek a szereplők, az elnökségben pedig mindössze négyen maradtak a hétből: Szujó Zoltán elnök, Rabócsi Tibor, Kálmán Péter, valamint egészen mostanáig Gyulay Zsolt.

A fennálló helyzet most megköveteli a tisztújítást, közgyűlést kell összehívni, így új irányt vehet a hazai autósport.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeraMayer
2026. április 14. 22:27
"Autósport" - az micsoda? Ezek szerint minden kamionos keményen sportol, mert nyomja a gázpedált? Ferjánc a végén már nár alig bírt kiszállni az autóból a nagy pocakja miatt, de "sportolt", mivel jól tekerte a szervókormányt?
gullwing
2026. április 14. 21:15
Örömmel fogom látni max. két év után hogy az ilyen szellemi szartúrok akik a tiszában vannak hogyan fognak visszasüllyedni a saját kis pöcegödrükbe... Persze ha addig fel nem zabálják egymást..
dundi-fan3
2026. április 14. 21:05
Felkészül az összes olyan szövetség, ahol fideszes polihisztorok tevékenykednek. Jégkorcsolya kósa lalival, tenisz lézerdzsonival, birkózás sziluval ésatöbbi ésatöbbi. A sportéletnel is meg kell tisztulnia a fideszes takonygerincű szardaraboktól, es végre átadni a helyüket a politikamentes szakmának. Ha nem tüntették el 16 év alatt teljesen onnan. Kubszovnak is takarodnia kell a fradi éléről. Semmi keresnivalója ott.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!