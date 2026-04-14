Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt, vége az MNASZ-elnökségnek – rendkívüli közgyűlést hívnak össze

Nagy változás jöhet a hazai autósport vezetésében: a Formula.hu oldal információi szerint Gyulay Zsolt lemondott az elnökségi tagságáról, így működésképtelenné vált a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége. A történtek után kötelező lesz tisztújító közgyűlést kiírni.

A beszámoló szerint Gyulay Zsolt már tavaly is igyekezett előidézni változásokat a szervezetben, miután a megválasztott hét elnökségi tagból addigra mindössze négyen maradtak. Mint a lap írja, akkor végül a folytatás mellett döntött, most azonban a megnövekedett feladatai (MOB-elnök és a Hungaroring elnök-vezérigazgatója, az F1 mellett immár a MotoGP és a Superbike hazai futama is plusz feladatokat jelent) miatt