Robbie Keane odapirított a szünetben, de mindent nem mondhat el, mert mások is hallgatóznak

Nem várt hőse lett a Fradinak Debrecenben – de Robbie Keane-ék nem kerültek közelebb a bajnoki címhez
A fővárosi zöld-fehérek rangadót nyertek a DVSC vendégeként.
Robbie Keane vezetőedző a szünetben odapirított játékosainak, ami végül eredményre is vezetett. A tréner mellett a duplázó Marius Corbu értékelt a DVSC–FTC után.
A Ferencváros Marius Corbu első zöld-fehér mezben szerzett góljaival 2–0-ra nyert Debrecenben az NB I 28. fordulójának rangadóján, ezzel pedig tovább tartja a lépést a Nyíregyházát 1–0-ra legyőző ETO-val a bajnoki címért folytatott harcban. A DVSC–FTC után Robbie Keane vezetőedző elárulta: a szünetben, még gól nélküli állásnál rá kellett pirítania játékosaira.
„A Debrecen jó minőségű csapat, és bár már az első félidőben is két gólt szerezhettünk volna, nem játszottunk jól” – értékelt az ír tréner az M4 Sport kamerája előtt. – „A másodikra váltottunk, és szerencsére működött, innentől megérdemeltük a győzelmet.
Ezekről a változtatásokról sokat nem mondhatok, mert más csapatok hallgatóznak, de apró részletekről van szó. A második félidei teljesítményt mindenesetre már az első félidőben is nyújthattuk volna, ezt mondtam is a srácoknak, hogy álljanak bele így egy-egy meccsbe”
– mosolygott Robbie Keane, aki a duplázó Marius Corbu teljesítményéről elmondta, nem sok lehetőségük volt középpályán,
s a félidőben volt is pár keresetlen szava hozzá.
Sőt, a sajtótájékoztatón már arról beszélt Keane, a többiekhez is volt pár keresetlen szava, nem csak Corbuhoz.
„És meg is hozta a hatását” – idézi a Fradi vezetőedzőjét a Magyar Nemzet. – „Örülök a győzelemnek, hiszen tudjuk jól, hogy Debrecenből nehéz elvinni a három pontot.”
Corburól elmondta: edzésen is sok mindent lehet tőle látni.
„Bal és jobb lábbal is kiválóan fejezi be a támadásokat. Megvan benne a kellő agresszivitás, nagyon előremutató. Nagyon gyors, ki tudja használni az egy az egy elleni szituációkat, ezt is várom el tőle ezen a poszton. Az első félidőben túl sokat passzolt hátra, ezt nehezményeztem. Ha még kezdeményezőbben játszik, akkor az az eredménye, mint a DVSC ellen.”
Maga a játékos természetesen boldogan értékelt az M4 Sportnak a lefújás után.
„Ez csodálatos, mit mondhatnék? A három pont volt a cél, de így, hogy hozzátettem a magamét, nagyon jól sikerült a meccs. Már korábban is betalálhattam volna, de így is jó volt.
Félidőben azt beszéltük, hogy ennél több kell, ezt meg is tettük a pályán.
Nagyon jól befogadtak a Fradiba, próbálok minden nap többet hozzátenni, hogy bejátsszam magam a csapatba.”
Az FTC legközelebb pénteken lép pályára, a bennmaradásért küzdő Diósgyőrt fogadja a Groupama Arénában.
Deák Dániel és Nógrádi György szerint az energiaellátásért folyó globális küzdelem újabb állomását láthatjuk a Török Áramlat elleni vajdasági robbantási kísérletben.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt