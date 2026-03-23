03. 23.
hétfő
03. 23.
hétfő
liverpool szoboszlai Slot kerkez Premier League

Nem Szoboszlai, hanem tizenegy Kerkez húzhatja ki a csávából a Liverpoolt

2026. március 23. 08:25

A Liverpool szombaton 2–1-es vereséget szenvedett a Brighton vendégeként az angol bajnokság 31. fordulójában. A Rousing The Kop szerint egyedül Kerkez Milos rendelkezik olyan mentalitással, amely segíthet a címvédőnek kilábalni a gödörből.

2026. március 23. 08:25
Mint ismert, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban a címvédő Liverpool 2–1-re kikapott a Brighton vendégeként szombaton az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában, a címvédő gólját Kerkez Milos szerezte. A Rousing The Kop szerint az újabb vereséget szenvedő Vörösök helyzete drasztikusan javulna, ha még tíz, a fiatal magyar balhátvédhez hasonló mentalitású játékos futna ki a gyepre – jelenleg ugyanis ő az egyetlen, aki valódi tartást ad a mélyponton lévő csapatnak.

„A Liverpoolnak egy egész csapatnyi Kerkez Milosra lenne szüksége, hogy rendbe tegye Arne Slot káoszát”

– ezzel a címmel közölt elemzést a Brighton elleni vereséget követően a brit szakportál. Szerintük Kerkez jelenleg a Vörösök egyetlen játékosa, aki valóban kiteszi a lelkét, és megmutatja azt a harci szellemet, amelyre a klubnak most a legnagyobb szüksége lenne.

A Rousing The Kop szerint a címvédő játékosai gyakran tűnnek „fásultnak, félénknek és erőtlennek”. A portál Szoboszlait sem kímélte: „Amikor a Liverpool idényének legjobbjáról esik szó, szinte kivétel nélkül az ő neve kerül elő. Ugyanakkor hiába nyújtott több alkalommal is kifejezetten jó teljesítményt, a nyolcas mezszámú középpályás sem kivétel: ő is sokszor hagyta, hogy elnyomják és lefussák a pálya közepén” – írják. Kerkez ezzel szemben „sosem bújik el”: 

  • minden mérkőzésen odateszi magát, 
  • 110 százalékot nyújt, 
  • hibáit igyekszik azonnal kijavítani, 
  • és nem véletlen, hogy vereségek után gyakran egyedül ő áll a kamerák elé.

A 22 éves védőnek még akad tanulnivalója a nemzetközi elit követelményeit illetően, de a fejlődési íve egyértelmű: hosszú távon betonbiztos alapemberré válhat a Liverpoolnál. Legnagyobb fegyverténye a mentalitása egy olyan idényben, amelyben több csapattársa is látványosan motiválatlanul mozog a pályán. A Rousing The Kop szerint Kerkez példája világos üzenet az öltöző számára: ha a keret többi tagja is hasonló elánnal és agresszivitással lépne pályára, a Vörösök gyorsan kikecmereghetnének a jelenlegi hullámvölgyből.

A Liverpool legközelebb a válogatott szünet után, április 4-én lép pályára. Kerkezék a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőben javíthatnak.

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. március 23. 09:16
10 Kerkez, plusz egy Szoboszlai a kapuban .... Slot elintézi! .... ,-)))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!