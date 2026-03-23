Nem Szoboszlai, hanem tizenegy Kerkez húzhatja ki a csávából a Liverpoolt

Kerkez tovább tündököl, Szoboszlait itt tartani bármi áron – üde színfolt a két magyar Liverpoolban
Még a gyengélkedő csapatban is ők a jók.
A Liverpool szombaton 2–1-es vereséget szenvedett a Brighton vendégeként az angol bajnokság 31. fordulójában. A Rousing The Kop szerint egyedül Kerkez Milos rendelkezik olyan mentalitással, amely segíthet a címvédőnek kilábalni a gödörből.
Mint ismert, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban a címvédő Liverpool 2–1-re kikapott a Brighton vendégeként szombaton az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában, a címvédő gólját Kerkez Milos szerezte. A Rousing The Kop szerint az újabb vereséget szenvedő Vörösök helyzete drasztikusan javulna, ha még tíz, a fiatal magyar balhátvédhez hasonló mentalitású játékos futna ki a gyepre – jelenleg ugyanis ő az egyetlen, aki valódi tartást ad a mélyponton lévő csapatnak.
„A Liverpoolnak egy egész csapatnyi Kerkez Milosra lenne szüksége, hogy rendbe tegye Arne Slot káoszát”
– ezzel a címmel közölt elemzést a Brighton elleni vereséget követően a brit szakportál. Szerintük Kerkez jelenleg a Vörösök egyetlen játékosa, aki valóban kiteszi a lelkét, és megmutatja azt a harci szellemet, amelyre a klubnak most a legnagyobb szüksége lenne.
A Rousing The Kop szerint a címvédő játékosai gyakran tűnnek „fásultnak, félénknek és erőtlennek”. A portál Szoboszlait sem kímélte: „Amikor a Liverpool idényének legjobbjáról esik szó, szinte kivétel nélkül az ő neve kerül elő. Ugyanakkor hiába nyújtott több alkalommal is kifejezetten jó teljesítményt, a nyolcas mezszámú középpályás sem kivétel: ő is sokszor hagyta, hogy elnyomják és lefussák a pálya közepén” – írják. Kerkez ezzel szemben „sosem bújik el”:
A 22 éves védőnek még akad tanulnivalója a nemzetközi elit követelményeit illetően, de a fejlődési íve egyértelmű: hosszú távon betonbiztos alapemberré válhat a Liverpoolnál. Legnagyobb fegyverténye a mentalitása egy olyan idényben, amelyben több csapattársa is látványosan motiválatlanul mozog a pályán. A Rousing The Kop szerint Kerkez példája világos üzenet az öltöző számára: ha a keret többi tagja is hasonló elánnal és agresszivitással lépne pályára, a Vörösök gyorsan kikecmereghetnének a jelenlegi hullámvölgyből.
A Liverpool legközelebb a válogatott szünet után, április 4-én lép pályára. Kerkezék a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőben javíthatnak.
Nyitókép: Glyn KIRK / AFP
