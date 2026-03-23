Nem Szoboszlai, hanem tizenegy Kerkez húzhatja ki a csávából a Liverpoolt

Mint ismert, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban a címvédő Liverpool 2–1-re kikapott a Brighton vendégeként szombaton az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában, a címvédő gólját Kerkez Milos szerezte. A Rousing The Kop szerint az újabb vereséget szenvedő Vörösök helyzete drasztikusan javulna, ha még tíz, a fiatal magyar balhátvédhez hasonló mentalitású játékos futna ki a gyepre – jelenleg ugyanis ő az egyetlen, aki valódi tartást ad a mélyponton lévő csapatnak.

„A Liverpoolnak egy egész csapatnyi Kerkez Milosra lenne szüksége, hogy rendbe tegye Arne Slot káoszát”

– ezzel a címmel közölt elemzést a Brighton elleni vereséget követően a brit szakportál. Szerintük Kerkez jelenleg a Vörösök egyetlen játékosa, aki valóban kiteszi a lelkét, és megmutatja azt a harci szellemet, amelyre a klubnak most a legnagyobb szüksége lenne.