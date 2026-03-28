A FIFA döntése miatt lehet sokkal kevesebb magyar szurkoló a Puskás Arénában

Az év első találkozójára, a Szlovénia elleni mérkőzésre a megszokottnál kevesebb jegyet lehetett értékesíteni. Ennek oka, hogy a FIFA tavaly ősszel két mérkőzésen is büntette a magyar szövetséget a szurkolók rasszista rigmusai miatt. A második büntetés értelmében a Szlovénia elleni mérkőzésen a nézőtéri kapacitás jelentős arányában, legalább 14 nagy szektor, köztük az ultraszektorok lezárásával kellett csökkenteni az eladható belépők számát. Ezért a szlovénok ellen a 126-132-es ultraszektorok és további szektorok nem kerültek megnyitásra – emlékeztetett az MLSZ honlapja a szombati válogatott felkészülési találkozó előtt.