Rapid Wien botrány tizenegyes Bolla Bendegúz

„Még beszélni fogunk erről” – botrány Ausztriában, megszólalt az ügy magyar főszereplője

2026. március 23. 18:43

Kellemetlen közjáték árnyékolta be a zöld-fehérek győzelmét. Bolla Bendegúz ennek ellenére duplázott a bajnokságban.

Hatalmas vihart kavartak az osztrák labdarúgó-bajnokságban vasárnap történtek: a zöld-fehér Rapid és a LASK Linz bécsi összecsapásán a második félidőben kisebb perpatvar alakult ki a hazaiaknál a magyar válogatott szélsője, Bolla Bendegúz és francia csapattársa, Janis Antiste között a megítélt tizenegyes elvégzése miatt. A közjáték nem zavarta meg Bollát, aki végül duplázott a 4–2-re megnyert találkozón, míg elégedetlen társát lecserélte edzője.

Ezt is ajánljuk a témában

Bolla duplázott az osztrák élvonalban

Az osztrák Bundesliga 24. fordulójában akkor tört ki a botrány, amikor a 65. percben 2–1-es állásnál tizenegyeshez jutottak a bécsiek. Az olasz Sassuolo francia kölcsönjátékosa, Janis Antiste vállalta volna a lövést, ám végül nagy duzzogva átengedte a lehetőséget Bollának. A nézeteltérésnél a csapatkapitány, Matthias Seidl és a német balhátvéd, Jannes Horn lépett közbe, hogy fajuljon el a helyzet – írta a Magyar Nemzet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Bolla higgadt maradt, nem hibázott és amíg a társak a gólszerző magyart ünnepelték, a francia láthatóan kiborult, edzője rögtön döntött is a füttykoncerttel kísért lecseréléséről.

A mérkőzés után a Rapid dán vezetőedzője, Johannes Thorup tisztázta, mi a protokoll ilyen helyzetekben.

„Van egy egyértelmű listánk. Matthias Seidl az első számú tizenegyesrúgó. De nem mindig az első számú játékos lövi a tizenegyest. A második is rúghat, ha az első nem érzi jól magát”

– fogalmazott Thorup.

A Sky Sports Austriának nyilatkozott a kellemetlen esetről a tizenegyesbotrány magyar érintettje, Bolla Bendegúz is. Szűkszavú volt, csak annyit mondott:

Még beszélni fogunk erről!”

A Rapid a felsőházi rájátszásban jelenleg 22 ponttal második, mindössze egyetlen pont a hátránya az éllovas Sturm Graz mögött.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Thomas Pichler/APA-PictureDesk via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

