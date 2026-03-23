„Még beszélni fogunk erről” – botrány Ausztriában, megszólalt az ügy magyar főszereplője

Bécsben nem fér bele az, ami Szoboszlaiéknál igen: kirúgták a Fradi volt edzőjét
Kellemetlen közjáték árnyékolta be a zöld-fehérek győzelmét. Bolla Bendegúz ennek ellenére duplázott a bajnokságban.
Hatalmas vihart kavartak az osztrák labdarúgó-bajnokságban vasárnap történtek: a zöld-fehér Rapid és a LASK Linz bécsi összecsapásán a második félidőben kisebb perpatvar alakult ki a hazaiaknál a magyar válogatott szélsője, Bolla Bendegúz és francia csapattársa, Janis Antiste között a megítélt tizenegyes elvégzése miatt. A közjáték nem zavarta meg Bollát, aki végül duplázott a 4–2-re megnyert találkozón, míg elégedetlen társát lecserélte edzője.
Ezt is ajánljuk a témában
Az osztrák Bundesliga 24. fordulójában akkor tört ki a botrány, amikor a 65. percben 2–1-es állásnál tizenegyeshez jutottak a bécsiek. Az olasz Sassuolo francia kölcsönjátékosa, Janis Antiste vállalta volna a lövést, ám végül nagy duzzogva átengedte a lehetőséget Bollának. A nézeteltérésnél a csapatkapitány, Matthias Seidl és a német balhátvéd, Jannes Horn lépett közbe, hogy fajuljon el a helyzet – írta a Magyar Nemzet.
Bolla higgadt maradt, nem hibázott és amíg a társak a gólszerző magyart ünnepelték, a francia láthatóan kiborult, edzője rögtön döntött is a füttykoncerttel kísért lecseréléséről.
A mérkőzés után a Rapid dán vezetőedzője, Johannes Thorup tisztázta, mi a protokoll ilyen helyzetekben.
„Van egy egyértelmű listánk. Matthias Seidl az első számú tizenegyesrúgó. De nem mindig az első számú játékos lövi a tizenegyest. A második is rúghat, ha az első nem érzi jól magát”
– fogalmazott Thorup.
A Sky Sports Austriának nyilatkozott a kellemetlen esetről a tizenegyesbotrány magyar érintettje, Bolla Bendegúz is. Szűkszavú volt, csak annyit mondott:
Még beszélni fogunk erről!”
A Rapid a felsőházi rájátszásban jelenleg 22 ponttal második, mindössze egyetlen pont a hátránya az éllovas Sturm Graz mögött.
Ezt is ajánljuk a témában
Próbál pozitív maradni.
Fotó: Thomas Pichler/APA-PictureDesk via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint történelmi változások előtt áll a kontinens.