Lehullt a lepel a Helif-botrányról – Trump is megkapta a magáét

Nem vagyok transznemű nő, lány vagyok. Lányként neveltek, lányként nőttem fel, a falumban az emberek mindig is lányként ismertek"

– sorolja a megdönthetetlen érveket, majd Donald Trump amerikai elnöknek is „visszaszól”, aki korábban többször is felemelte a hangját a Helif-jelenség ellen, s gyakorlatilag zászlajára tűzte a sport e téren való normalizálását.

Mindenkit tisztelek. Tisztelem Trumpot is, mert ő az Egyesült Államok elnöke, de nem torzíthatja el az igazságot"

– mondta, majd arra kérte a politikusokat, hogy ne használják fel eszközként a saját narratívájuk erősítésére.