02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Helif Trump olimpia

Lehullt a lepel a Helif-botrányról – Trump is megkapta a magáét

2026. február 05. 18:57

A jó ideje háttérbe húzódó Imane Helif hirtelen fontosnak tartott „tisztázni” néhány dolgot. Az interszexuális algériai botrányhős tovább üti a vasat, magyarázza a magyarázhatatlant, miközben még Donald Trumpnak is visszadobja a labdát.

2026. február 05. 18:57
null

A L'Équipe francia sportnapilapnak és a CNN amerikai tévécsatornának csaknem egyidőben adott interjút a párizsi olimpia botrányhőse, Imane Helif, aki egyúttal még Donald Trump amerikai elnöknek is üzent. A 2024-es franciaországi játékokon női ökölvívásban aranyérmes interszexuális sportoló jó ideje nem szólalt meg, ám most, hogy a nemi tesztelés kötelező jellegű bevezetésével egyre szorul a hurok a nők között férfikromoszómával versenyző sportolók körül, hirtelen szükségét érezte. Az algériai bokszoló a párizsi balhé óta nem lépett szorítóba, pedig a tavalyi vb-n feltett szándéka volt az indulás – ezt húzta végül keresztbe a sportági szövetség, a World Boxing a nemi teszt előírásával, amelynek Helif nem volt hajlandó alávetni magát. 

HELIF, Imane trump
Imane Helif a párizsi játékokon – Los Angelesben feltett szándéka a címvédés, úgy látszik, ennek érdekében semmitől sem riad vissza, még Trumptól sem (Fotó: MTI/Mast Irham)

Helif lány, mert lányként nevelték(!) – szerinte Trump torzítja el az igazságot

A Magyar Nemzet szerint Helif egy 2023-as vizsgálat alapján az úgynevezett 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved, ami egy szexuális fejlődési zavar: XY-kromoszómái egyaránt vannak, ez az ökölvívás esetében azért különösen lényeges, mert a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval. Helif ennek megfelelően a tisztázó erejűnek szánt interjút rögtön azzal kezdi, hogy elismeri, a párizsi olimpia előtt hormonkezeléseken esett át tesztoszteronszintjének csökkentése érdekében, illetve hogy a férfihormont jelölő Y kromoszómával is rendelkezik – ahogyan ő fogalmaz, ez szerinte „teljesen természetes.” Azt illetően, hogy ő márpedig akkor is nő, meglehetősen érdekes „bizonyítékokkal” hozakodik elő:

 Nem vagyok transznemű nő, lány vagyok. Lányként neveltek, lányként nőttem fel, a falumban az emberek mindig is lányként ismertek"

– sorolja a megdönthetetlen érveket, majd Donald Trump amerikai elnöknek is „visszaszól”, aki korábban többször is felemelte a hangját a Helif-jelenség ellen, s gyakorlatilag zászlajára tűzte a sport e téren való normalizálását. 

Mindenkit tisztelek. Tisztelem Trumpot is, mert ő az Egyesült Államok elnöke, de nem torzíthatja el az igazságot"

– mondta, majd arra kérte a politikusokat, hogy ne használják fel eszközként a saját narratívájuk erősítésére. 

Helif a legfrissebb vizsgálatok és a nemi tesztelés kötelező bevezetése ellenére sem mondott le a 2028-as olimpián való részvételről és a címvédésről, s úgy látszik, semmitől sem riad vissza: noha a szeptemberi, liverpooli vb előtt még megtagadta a tesztet, most már úgy fogalmaz, hogy ha kell, Los Angelesben aláveti magát...

Nyitókép: Mast Irham

