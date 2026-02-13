Ft
téli olimpia Kirsty Coventry ukrán

A NOB elnöke elsírta magát, az olimpiáról kizárt ukrán szerint helyrehozhatatlan károkat okoztak neki (VIDEÓ)

2026. február 13. 19:51

A CAS elutasította a beadványt, így marad a kizárás. Az ukrán szkeletonosnak a háborúban elhunyt sportolókat ábrázoló sisakja miatt vonták meg a téli olimpiai akkreditációját.

2026. február 13. 19:51
null

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a milánói-cortinai téli olimpia kizárt ukrán szkeletonosának, Vlagyiszlav Heraszkevicsnek a beadványát – számolt be róla az MTI.

A 27 éves sportolótól csütörtökön, a férfiak versenyének rajtja előtt vonta vissza az akkreditációt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), mert olyan sisakot akart viselni, amelyen azoknak a honfitárs sportolóknak a fényképét helyezte el, akik életüket vesztették az ukrajnai háborúban. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke sírva nyilatkozott

A NOB többször – Kirsty Coventry elnök személyesen is – egyeztetett Heraszkeviccsel, és más megemlékezési lehetőségeket ajánlott fel neki, de miután a sportoló ragaszkodott a sisak viseléséhez, nem engedték elrajtolni. A NOB közlése szerint az ukrán versenyző fejvédője nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. 

A NOB-elnök a megbeszélés után sírva nyilatkozott az újságíróknak.

olimpia
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke sírva nyilatkozott. Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair

Elmondta, az edzéseken engedték a sisak viselését a sportolónak, csak a versenyre kérték tőle, hogy ne az legyen rajta.

„Sajnos azonban nem sikerült megoldást találnunk, pedig nagyon szerettem volna látni őt versenyezni. Ez egy érzelmileg megterhelő reggel volt. 

Abban a teremben nem elnökként beszéltem hozzá, hanem sportolóként. Ezeket a szabályokat azért vezettük be, hogy igazságosak legyünk.

Hogy lehetővé tegyük, hogy a sportolók kifejezhessék magukat, ugyanakkor biztonságban lehessenek” – nyilatkozta Coventry könnyek között.

Azzal érvel, hogy a kizárás aránytalan, nem támasztja alá semmilyen technikai vagy biztonsági szabályszegés, és helyrehozhatatlan sportbeli kárt okoz neki”

 – állt a CAS közleményen, amely végül a NOB-nak adott igazat.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

