A NOB elnöke elsírta magát, az olimpiáról kizárt ukrán szerint helyrehozhatatlan károkat okoztak neki (VIDEÓ)

A NOB többször – Kirsty Coventry elnök személyesen is – egyeztetett Heraszkeviccsel, és más megemlékezési lehetőségeket ajánlott fel neki, de miután a sportoló ragaszkodott a sisak viseléséhez, nem engedték elrajtolni. A NOB közlése szerint az ukrán versenyző fejvédője nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak.

A NOB-elnök a megbeszélés után sírva nyilatkozott az újságíróknak.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke sírva nyilatkozott. Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair

Elmondta, az edzéseken engedték a sisak viselését a sportolónak, csak a versenyre kérték tőle, hogy ne az legyen rajta.

„Sajnos azonban nem sikerült megoldást találnunk, pedig nagyon szerettem volna látni őt versenyezni. Ez egy érzelmileg megterhelő reggel volt.