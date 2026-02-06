Erre a pillanatra várt mindenki: bevonultak a magyarok az olimpián (VIDEÓ)

Bár bizonyos versenyszámok már szerda óta zajlanak, február 6-án, péntek este hivatalosan is elkezdődött a milánói-cortinai téli olimpia, amelyen 15 sportoló képviseli a magyar színeket.

A megnyitóünnepségen természetesen a magyar küldöttség is bevonult Milánóban, a következő két hétben kilenc férfi és hat női honfitársunk szerepel a játékokon. A zászlót Somodi Maja és Nógrádi Bence rövid pályás gyorskorcsolyázók hozták, de Predazzóban is jelen voltunk.