Erre a pillanatra várt mindenki: bevonultak a magyarok az olimpián (VIDEÓ)

Kellemetlen bakival indult a téli olimpia: kínjukban mosolyogtak a sportolók (VIDEÓ)
Zavar támadt a versenyzők között.
Hivatalosan is kezdetét vette a téli olimpia. A megnyitóünnepségen természetesen a magyarok is bevonultak.
Bár bizonyos versenyszámok már szerda óta zajlanak, február 6-án, péntek este hivatalosan is elkezdődött a milánói-cortinai téli olimpia, amelyen 15 sportoló képviseli a magyar színeket.
A megnyitóünnepségen természetesen a magyar küldöttség is bevonult Milánóban, a következő két hétben kilenc férfi és hat női honfitársunk szerepel a játékokon. A zászlót Somodi Maja és Nógrádi Bence rövid pályás gyorskorcsolyázók hozták, de Predazzóban is jelen voltunk.
Magyarország 1924 óta valamennyi téli olimpián szerepelt.
Nyitókép: Wang Zhao/AFP