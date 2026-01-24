Ft
edzőváltás Pinezits Máté szélesi zoltán Borbély Balázs Robbie Keane Bognár György Hornyák Zsolt NB I edzők

Hornyák Zsolt mindenkit leköröz – kifizetődő az állandóság a magyar élvonalban

2026. január 24. 12:45

Az Újpest és az MTK is új edzővel vág neki a tavasznak. Eddig öt edzőváltás történt az NB I 2025–2026-os kiírásában.

2026. január 24. 12:45
null
Balázs Dávid

Véget ért a téli szünet: a hétvégén újra mérkőzéseket rendeznek a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a 19. fordulóval folytatódik a küzdelem. Két csapat, az Újpest és az MTK is új szakvezetővel vág neki a tavaszi szezonnak, és ennek apropóján megnéztük, hogy a ligában dolgozó vezetőedzők hogyan teljesítenek csapatukkal a Fizz Ligában.

Az Újpest Szélesi Zoltánnal, míg az MTK Pinezits Mátéval folytatja. A 44 éves Szélesi a magyar korosztályos válogatottak mellett korábban a Puskás Akadémia második csapatát vezette, Pinezits pedig a Honvédnál és a Kozármislenynél dolgozott.

Az NB I-ben a legrégebben a Puskás Akadémia trénere, Hornyák Zsolt irányít, őt még 2019 nyarán nevezték ki a csapat élére. A második helyet Bognár György foglalja el, ő 2023 februárja óta dolgozik Pakson. Érdemes még kiemelni Borbély Balázst, a bajnokságot vezető ETO FC mesterét, aki 2024 tavasza óta alkot Győrben – a többi kilenc vezetőedzőt 2025-ben vagy azután nevezték ki. A Ferencváros trénere, Robbie Keane a negyedik legrégebb ideje óta irányító edző az első osztályban, és ők négyen azok, akiket már több mint egy éve alkalmaznak. Jó munkát is végeznek, hiszen mind a négy edző csapata a legjobb ötben van. A negyedik helyen álló Debrecen a kivétel, ott Sergio Navarrót még a nyáron nevezték ki.

Az NB I 2025–2026-os kiírásában eddig öt edzőváltás történt

  • 2025. szeptember 30. – Kisvárda: Gerliczki Máté helyett Révész Attila
  • 2025. október 29. – Nyíregyháza: Szabó István helyett Bódog Tamás
  • 2025. november 9. – Újpest: Damir Krznar helyett ideiglenesen Bodor Boldizsár
  • 2025. december 16. – MTK: az őszi szezon végétől Horváth Dávid helyett Pinezits Máté
  • 2025. december 30. – Újpest: Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán

Ha a 12 vezetőedző életkorát összeadjuk, egy híján hatszázat kapunk, ami azt jelenti, hogy 49,9 az átlagéletkor.

A nemrég kinevezett Pinezits a legfiatalabb, 41 éves, míg a 67 esztendős Bognár a legidősebb az NB I-es szakemberek között.

A legtöbb mérkőzése értelemszerűen Hornyáknak van, aki minden sorozatot figyelembe véve 255 tétmeccsnél jár, és ezeken 1,70-es a pontátlaga. Nem meglepő módon a legmagasabbal Keane büszkélkedhet, neki 2,03-as, igaz, 18 forduló után most nem a Fradi az első. Az Európa-ligában azonban még veretlen és biztos továbbjutó az FTC, sőt egyenes ágon is bekerülhet a legjobb 16 közé, ami nem kis teljesítmény lenne.

Visszatérve a legrégebb ideje óta foglalkoztatott Hornyákra: eddig 216 első osztályú találkozón 103 győzelmet, 59 döntetlent és 54 vereséget számlál. 368 pontot gyűjtött, és itt is 1,70-es a pontátlaga.

Hornyák Zsolt mérlege az NB I-ben
Hornyák Zsolt mérlege az NB I-ben (Fotó: Transfermarkt)

A negyedik helynél rosszabbul egyszer sem végzett a Puskás Akadémiával, és erre most is minden esélye megvan, hiszen csapata az ötödik helyen áll. A pontátlagot tekintve az előző volt a legerősebb idénye, a mostani pedig a leggyengébb, ugyanakkor ezen még bőven van ideje változtatni.

Csapat (a bajnokság 2025 végi állásának sorrendjében)

Edző neve

Állampolgárság

Kor

Kinevezés dátuma

Meccsek száma

Pontátlag

ETO FC

Borbély Balázs

szlovák-magyar

46

2024.04.25.

67

1,85

Ferencvárosi TC

Robbie Keane

ír

45

2025.01.06.

58

2,03

Paksi FC

Bognár György

magyar

64

2023.02.14.

127

1,87

Debreceni VSC

Sergio Navarro

spanyol

46

2025.07.01.

20

1,70

Puskás Akadémia

Hornyák Zsolt

szlovák-magyar

52

2019.07.01.

255

1,70

Kisvárda Master Good

Révész Attila

magyar

53

2025.10.05.

11

1,55

Zalaegerszegi TE

Nuno Campos

portugál

50

2025.07.01.

20

1,50

Újpest

Szélesi Zoltán

magyar

44

2025.12.31.

0

MTK Budapest

Pinezits Máté

magyar

41

2026.01.01.

0

Diósgyőri VTK

Vladimir Radenkovics

szerb

48

2025.06.18.

20

1,20

Nyíregyháza Spartacus

Bódog Tamás

magyar-német

55

2025.10.29.

7

0,71

Kolorcity Kazincbarcika

Kuttor Attila

magyar

55

2025.06.05.

19

0,74

Labdarúgó NB I
19. forduló
Szombaton 
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

