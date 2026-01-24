Hornyák Zsolt mindenkit leköröz – kifizetődő az állandóság a magyar élvonalban

Tóth Alex és Varga Barnabás nélkül – ezt várják a ferencvárosi legendák a tavasztól
Bánki József, Telek András és Sowunmi Thomas nyilatkozott a Mandinernek.
Az Újpest és az MTK is új edzővel vág neki a tavasznak. Eddig öt edzőváltás történt az NB I 2025–2026-os kiírásában.
Véget ért a téli szünet: a hétvégén újra mérkőzéseket rendeznek a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a 19. fordulóval folytatódik a küzdelem. Két csapat, az Újpest és az MTK is új szakvezetővel vág neki a tavaszi szezonnak, és ennek apropóján megnéztük, hogy a ligában dolgozó vezetőedzők hogyan teljesítenek csapatukkal a Fizz Ligában.
Az Újpest Szélesi Zoltánnal, míg az MTK Pinezits Mátéval folytatja. A 44 éves Szélesi a magyar korosztályos válogatottak mellett korábban a Puskás Akadémia második csapatát vezette, Pinezits pedig a Honvédnál és a Kozármislenynél dolgozott.
Az NB I-ben a legrégebben a Puskás Akadémia trénere, Hornyák Zsolt irányít, őt még 2019 nyarán nevezték ki a csapat élére. A második helyet Bognár György foglalja el, ő 2023 februárja óta dolgozik Pakson. Érdemes még kiemelni Borbély Balázst, a bajnokságot vezető ETO FC mesterét, aki 2024 tavasza óta alkot Győrben – a többi kilenc vezetőedzőt 2025-ben vagy azután nevezték ki. A Ferencváros trénere, Robbie Keane a negyedik legrégebb ideje óta irányító edző az első osztályban, és ők négyen azok, akiket már több mint egy éve alkalmaznak. Jó munkát is végeznek, hiszen mind a négy edző csapata a legjobb ötben van. A negyedik helyen álló Debrecen a kivétel, ott Sergio Navarrót még a nyáron nevezték ki.
Ha a 12 vezetőedző életkorát összeadjuk, egy híján hatszázat kapunk, ami azt jelenti, hogy 49,9 az átlagéletkor.
A nemrég kinevezett Pinezits a legfiatalabb, 41 éves, míg a 67 esztendős Bognár a legidősebb az NB I-es szakemberek között.
A legtöbb mérkőzése értelemszerűen Hornyáknak van, aki minden sorozatot figyelembe véve 255 tétmeccsnél jár, és ezeken 1,70-es a pontátlaga. Nem meglepő módon a legmagasabbal Keane büszkélkedhet, neki 2,03-as, igaz, 18 forduló után most nem a Fradi az első. Az Európa-ligában azonban még veretlen és biztos továbbjutó az FTC, sőt egyenes ágon is bekerülhet a legjobb 16 közé, ami nem kis teljesítmény lenne.
Visszatérve a legrégebb ideje óta foglalkoztatott Hornyákra: eddig 216 első osztályú találkozón 103 győzelmet, 59 döntetlent és 54 vereséget számlál. 368 pontot gyűjtött, és itt is 1,70-es a pontátlaga.
A negyedik helynél rosszabbul egyszer sem végzett a Puskás Akadémiával, és erre most is minden esélye megvan, hiszen csapata az ötödik helyen áll. A pontátlagot tekintve az előző volt a legerősebb idénye, a mostani pedig a leggyengébb, ugyanakkor ezen még bőven van ideje változtatni.
Csapat (a bajnokság 2025 végi állásának sorrendjében)
Edző neve
Állampolgárság
Kor
Kinevezés dátuma
Meccsek száma
Pontátlag
ETO FC
Borbély Balázs
szlovák-magyar
46
2024.04.25.
67
1,85
Ferencvárosi TC
Robbie Keane
ír
45
2025.01.06.
58
2,03
Paksi FC
Bognár György
magyar
64
2023.02.14.
127
1,87
Debreceni VSC
Sergio Navarro
spanyol
46
2025.07.01.
20
1,70
Puskás Akadémia
Hornyák Zsolt
szlovák-magyar
52
2019.07.01.
255
1,70
Kisvárda Master Good
Révész Attila
magyar
53
2025.10.05.
11
1,55
Zalaegerszegi TE
Nuno Campos
portugál
50
2025.07.01.
20
1,50
Újpest
Szélesi Zoltán
magyar
44
2025.12.31.
0
–
MTK Budapest
Pinezits Máté
magyar
41
2026.01.01.
0
–
Diósgyőri VTK
Vladimir Radenkovics
szerb
48
2025.06.18.
20
1,20
Nyíregyháza Spartacus
Bódog Tamás
magyar-német
55
2025.10.29.
7
0,71
Kolorcity Kazincbarcika
Kuttor Attila
magyar
55
2025.06.05.
19
0,74
Labdarúgó NB I
19. forduló
Szombaton
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA