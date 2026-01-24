Hornyák Zsolt mindenkit leköröz – kifizetődő az állandóság a magyar élvonalban

Véget ért a téli szünet: a hétvégén újra mérkőzéseket rendeznek a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a 19. fordulóval folytatódik a küzdelem. Két csapat, az Újpest és az MTK is új szakvezetővel vág neki a tavaszi szezonnak, és ennek apropóján megnéztük, hogy a ligában dolgozó vezetőedzők hogyan teljesítenek csapatukkal a Fizz Ligában.

Az Újpest Szélesi Zoltánnal, míg az MTK Pinezits Mátéval folytatja. A 44 éves Szélesi a magyar korosztályos válogatottak mellett korábban a Puskás Akadémia második csapatát vezette, Pinezits pedig a Honvédnál és a Kozármislenynél dolgozott.