01. 14.
szerda
Royal Antwerp Újpest Fazekas László

Szívszaggató képsorok: állva tapsolták a magyar legendát Belgiumban (FOTÓK)

2026. január 14. 21:15

Egykori klubja, a Royal Antwerp szervezte meg a magyar klubikon szívmelengető köszöntését. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Fazekas Lászlót egy egész stadion ünnepelte, az olimpiai bajnok legenda megszólalni sem tudott meghatottságában.

2026. január 14. 21:15
null

Megható ünnepséggel köszöntötték Belgiumban egykori klubjánál, a Royal Antwerpnél az olimpiai bajnok magyar labdarúgót, Fazekas Lászlót. Az Újpesti Dózsával a hatvanas-hetvenes években zsinórban hét, összesen kilenc bajnoki címet szerző csatárfenomén – az 1968-as mexikóvárosi ötkarikás játékokon aranyérmes válogatottunk tagja – mindössze második magyar futballistaként mehetett ki engedéllyel játszani nyugatra: 1980-ban, 33 évesen került az antwerpeni együtteshez, ahol négy szezonja alatt szerzett 34 góljával örökre beírta magát a klubtörténelembe, a belga állampolgárságot is megkapta. 

Fazekas
Fazekas László kapura tör az 1982. március 17-én a Népstadionban lejátszott magyar válogatott–FC Antwerpen barátságos mérkőzésen (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

A most 78 éves Fazekasnál 2020-ban amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) diagnosztizáltak, az idegsejtpusztulással és izomsorvadással járó gyógyíthatatlan betegség miatt az utóbbi években kerekesszékhez kötve élte életét spanyolországi nyaralójában. A Blikk szerint éppen 

egyre romló egészségi állapota miatt döntött úgy, hogy visszaköltözik Antwerpenbe, amikor pedig egykori klubja hírét vette, hogy ismét Belgiumban tartózkodik, megszervezték neki a ceremóniát a RAAL La Louviére elleni kupameccsen.

 Az egykori közönségkedvenc klubikonért speciális taxit küldtek, a meccs kezdete előtt pedig óriási ováció és zúgó „Super Lazlo!” rigmusok közepette köszöntötték a gyepen. 

Fazekast Antwerpenben sem feledik

Nehéz szavakba önteni, mit éreztem ott újra a stadionban, előbb lent a pálya szélén, majd fent a lelátón. Jó volt újra emberek között, a korábbi sikereim helyszínén lenni. Nem hittem volna, hogy mindezt még egyszer átélhetem. (...) Hálás vagyok az Antwerp családjának, a vezetőknek, a drukkereknek, hogy nem felejtettek el, és talán utoljára láthattam élőben egykori klubomat"

nyilatkozta könnyekig hatódva Fazekas, akinek köszöntéséről a belga sajtó is részletesen beszámolt, a kupamérkőzés fénypontjaként jellemezve.

Nyitókép: Royal Antwerp F. C.

 

