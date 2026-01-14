Szívszaggató képsorok: állva tapsolták a magyar legendát Belgiumban (FOTÓK)

Megható ünnepséggel köszöntötték Belgiumban egykori klubjánál, a Royal Antwerpnél az olimpiai bajnok magyar labdarúgót, Fazekas Lászlót. Az Újpesti Dózsával a hatvanas-hetvenes években zsinórban hét, összesen kilenc bajnoki címet szerző csatárfenomén – az 1968-as mexikóvárosi ötkarikás játékokon aranyérmes válogatottunk tagja – mindössze második magyar futballistaként mehetett ki engedéllyel játszani nyugatra: 1980-ban, 33 évesen került az antwerpeni együtteshez, ahol négy szezonja alatt szerzett 34 góljával örökre beírta magát a klubtörténelembe, a belga állampolgárságot is megkapta.

Fazekas László kapura tör az 1982. március 17-én a Népstadionban lejátszott magyar válogatott–FC Antwerpen barátságos mérkőzésen (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

A most 78 éves Fazekasnál 2020-ban amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) diagnosztizáltak, az idegsejtpusztulással és izomsorvadással járó gyógyíthatatlan betegség miatt az utóbbi években kerekesszékhez kötve élte életét spanyolországi nyaralójában. A Blikk szerint éppen