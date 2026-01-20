Csillagot is leigazolta a Liverpool – rögtön beindult a magyar emberek fantáziája

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Aurélie Csillag a Freiburgtól az angol női Szuperliga sereghajtójához igazolt. A Liverpool legújabb szerzeményének azonban az interneten fellelhető információk szerint nincsenek magyar felmenői.
A Liverpool női labdarúgócsapata tizenkét forduló után nyeretlenül sereghajtó az angol Szuperligában, ráfér tehát az erősítés az együttesre. A klub a minap be is jelentette, hogy szerződtetett egy csatárt, Aurélie Csillagot a német Bundesligában szereplő Freiburgtól.
Olvasóinknak a hír hallatán felcsillanhat a szemük, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin után a Liverpool újabb magyar vagy magyar felmenővel rendelkező játékost igazolt, a valóság azonban nem ez, mert
a világhálón fellelhető információk alapján a 22 éves Csillagnak nincsenek magyar gyökerei.
Csillag 2003-ban született Zürichben, és a helyi Blue Starsban kezdte a pályafutását, majd innen a Grasshoppershez igazolt. Aztán 2023-ban a Baselhez szerződött, néhány hónappal később pedig bemutatkozhatott a svájci válogatottban, amelyben eddig 12 mérkőzésen szerepelt, és tavaly decemberben az első gólját is megszerezte a nemzeti csapatban. A Freiburgban csupán fél évet töltött el, 14 német bajnoki meccsen négy találatig jutott.
Számomra az angol bajnokság mindig is egy álom volt, már kislány koromban is a Szuperligában akartam játszani. Amikor értesültem a Liverpool érdeklődéséről, semmi kétségem nem volt afelől, hogy már ezen a télen szeretnék ide igazolni
– nyilatkozta Csillag a Mersey-parti klub hivatalos honlapján.
Nyitókép: Instagram / aureliecsillag