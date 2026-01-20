Ft
01. 21.
szerda
Magyarország Liverpool Anglia

Csillagot is leigazolta a Liverpool – rögtön beindult a magyar emberek fantáziája

2026. január 20. 22:46

Aurélie Csillag a Freiburgtól az angol női Szuperliga sereghajtójához igazolt. A Liverpool legújabb szerzeményének azonban az interneten fellelhető információk szerint nincsenek magyar felmenői.

2026. január 20. 22:46
null

A Liverpool női labdarúgócsapata tizenkét forduló után nyeretlenül sereghajtó az angol Szuperligában, ráfér tehát az erősítés az együttesre. A klub a minap be is jelentette, hogy szerződtetett egy csatárt, Aurélie Csillagot a német Bundesligában szereplő Freiburgtól.

Olvasóinknak a hír hallatán felcsillanhat a szemük, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin után a Liverpool újabb magyar vagy magyar felmenővel rendelkező játékost igazolt, a valóság azonban nem ez, mert 

a világhálón fellelhető információk alapján a 22 éves Csillagnak nincsenek magyar gyökerei.

 

Csillag 2003-ban született Zürichben, és a helyi Blue Starsban kezdte a pályafutását, majd innen a Grasshoppershez igazolt. Aztán 2023-ban a Baselhez szerződött, néhány hónappal később pedig bemutatkozhatott a svájci válogatottban, amelyben eddig 12 mérkőzésen szerepelt, és tavaly decemberben az első gólját is megszerezte a nemzeti csapatban. A Freiburgban csupán fél évet töltött el, 14 német bajnoki meccsen négy találatig jutott.

Számomra az angol bajnokság mindig is egy álom volt, már kislány koromban is a Szuperligában akartam játszani. Amikor értesültem a Liverpool érdeklődéséről, semmi kétségem nem volt afelől, hogy már ezen a télen szeretnék ide igazolni

– nyilatkozta Csillag a Mersey-parti klub hivatalos honlapján.

Nyitókép: Instagram / aureliecsillag

 

billysparks
2026. január 21. 15:21
Valószínüleg baszk és Xillag a neve.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. január 21. 01:59 Szerkesztve
Nincsenek magyar felmenői, csak osztrák, szlovák, ukrán, román és szerb felmenői vannak. Akiknek magyar felmenőik vannak.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 20. 22:50
Na és honnan van a családneve magyar felmenők nélkül? Milyen nyelven mit jelenet a Csillag? Ez valahogyan kimaradt az igazság összes részletét szokás szerint ki nem fejtő cikkből.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!