„Legközelebb mondjátok el a szabályokat” – az új játékosok nem tudták, hogy jó az iksz a Fradi ellen (VIDEÓ)

Szerda este teljessé vált a negyeddöntő mezőnye a férfi kézilabda Magyar Kupában. A negyedik forduló rangadóját az Elek Gyula Arénában rendezték, ahol a Ferencváros és a Tatabánya magas színvonalú mérkőzésen 26–26-os döntetlent játszott egymással. Josip Sarac, a vendégek horvát légiósa 14 másodperccel a vége előtt egyenlített. Ezt követően a Fradi még támadhatott a győzelemért, de Győri Mátyás az utolsó pillanatokban mellé lőtt.

A kupaszabályok értelmében döntetlen esetén a vendégcsapat a kedvezményezett, így ebből a párosításból a bajnokságban még százszázalékos tatabányaiak jutottak tovább.

Csakhogy erről még a kék-fehérek játékosai közül sem tudott mindenki…