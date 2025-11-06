Ft
MOL Tatabánya KC FTC kézilabda férfi kézilabda Magyar Kupa székely márton férfi kézilabda kézilabda

„Legközelebb mondjátok el a szabályokat” – az új játékosok nem tudták, hogy jó az iksz a Fradi ellen (VIDEÓ)

2025. november 06. 12:57

A mérkőzés lefújásakor nem minden tatabányai kézilabdázó volt vele tisztában, hogy a döntetlen továbbjutást ért a Ferencváros ellen.

2025. november 06. 12:57
null

Szerda este teljessé vált a negyeddöntő mezőnye a férfi kézilabda Magyar Kupában. A negyedik forduló rangadóját az Elek Gyula Arénában rendezték, ahol a Ferencváros és a Tatabánya magas színvonalú mérkőzésen 26–26-os döntetlent játszott egymással. Josip Sarac, a vendégek horvát légiósa 14 másodperccel a vége előtt egyenlített. Ezt követően a Fradi még támadhatott a győzelemért, de Győri Mátyás az utolsó pillanatokban mellé lőtt. 

A kupaszabályok értelmében döntetlen esetén a vendégcsapat a kedvezményezett, így ebből a párosításból a bajnokságban még százszázalékos tatabányaiak jutottak tovább.

Csakhogy erről még a kék-fehérek játékosai közül sem tudott mindenki…

Azért nem örült szinte senki, mert nem tudták az új játékosok, hogy idegenben jó az iksz a Magyar Kupában. De utólag megveregették a vállainkat, és mondták, hogy legközelebb azért mondjuk el a szabályokat…

– nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sportnak Székely Márton, a Tatabánya válogatott kapusa, aki 35 százalékos (14/40) védési hatékonysággal zárt.

A Tatabányán kívül 

  • a Balatonfüred, 
  • a NEKA, 
  • a Gyöngyös, 
  • a Debrecen 
  • és a PLER-Budapest 

jutott tovább a negyedik körből. A címvédő Szeged és a bajnok Veszprém a negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Tatabánya Kézilabda Club

