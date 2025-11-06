„Legközelebb mondjátok el a szabályokat” – az új játékosok nem tudták, hogy jó az iksz a Fradi ellen (VIDEÓ)

Zárt kapus mérkőzés az NB I-ben: égő fáklyákkal próbálták feltartóztatni a játékvezetőket
Rendhagyó véget ért a bajnoki, komoly büntetésekről döntött a szövetség.
A mérkőzés lefújásakor nem minden tatabányai kézilabdázó volt vele tisztában, hogy a döntetlen továbbjutást ért a Ferencváros ellen.
Szerda este teljessé vált a negyeddöntő mezőnye a férfi kézilabda Magyar Kupában. A negyedik forduló rangadóját az Elek Gyula Arénában rendezték, ahol a Ferencváros és a Tatabánya magas színvonalú mérkőzésen 26–26-os döntetlent játszott egymással. Josip Sarac, a vendégek horvát légiósa 14 másodperccel a vége előtt egyenlített. Ezt követően a Fradi még támadhatott a győzelemért, de Győri Mátyás az utolsó pillanatokban mellé lőtt.
A kupaszabályok értelmében döntetlen esetén a vendégcsapat a kedvezményezett, így ebből a párosításból a bajnokságban még százszázalékos tatabányaiak jutottak tovább.
Csakhogy erről még a kék-fehérek játékosai közül sem tudott mindenki…
Azért nem örült szinte senki, mert nem tudták az új játékosok, hogy idegenben jó az iksz a Magyar Kupában. De utólag megveregették a vállainkat, és mondták, hogy legközelebb azért mondjuk el a szabályokat…
– nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sportnak Székely Márton, a Tatabánya válogatott kapusa, aki 35 százalékos (14/40) védési hatékonysággal zárt.
A Tatabányán kívül
jutott tovább a negyedik körből. A címvédő Szeged és a bajnok Veszprém a negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz.
Nyitókép: Facebook / Tatabánya Kézilabda Club