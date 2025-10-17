Ft
Fradi Varga Barnabás FTC

Varga Barnabás ebben a világ egyik legjobbja

2025. október 17. 11:46

A magyar csatárnál az egész világon csak hárman fejelnek jelenleg jobban. Varga Barnabás fejjátékával csak egyetlen szupersztár képes felvenni a versenyt.

2025. október 17. 11:46
null

Elképesztő idényt fut a Ferencváros magyar válogatott támadója, Varga Barnabás: a klubjában eddig 13 gólt szerzett 16 mérkőzésen, míg a válogatottban hármat három találkozón. Ezek közül pedig összesen kilencet fejjel, hetet a Fradiban, kettőt a nemzeti csapatban. Ez utóbbiról eddig is sejtettük, hogy világ élvonalába tartozik az FTC-csatár, de erre most már hivatalos bizonyíték is van.

VARGA Barnabás
Varga Barnabás szereti használni a fejét / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja, a CIES tett közzé egy tanulmányt, amelyben nyolc különböző kategóriában vizsgálja a játékosokat, melyek közül az egyik Varga legnagyobb erőssége, vagyis a támadó fejjátéka. Az élen a Manchester City norvég szupersztárja, Erling Haaland áll, aki a maximális, 100 pontot kapta.

Őt a brazil Palmeiras játékosa, José Manuel López követi (98.6), a harmadik helyen pedig az argentin Platense támadója, Ronaldo Martínez (98.2) szerepel. 

Varga Barnabás a többi szupersztár előtt

A negyedik pedig nem más, mint Varga Barnabás! 97.9 pontjával olyan futballistákat utasít maga mögé, mint az Atlético Madrid csatára, Alexander Sörloth (97.4), a Bayer Leverkusen gólvágója, Patrik Schick (92.3) vagy a Porto csatára, Luuk de Jong (91). Akárhogy is nézzük tehát, a fent említett három labdarúgón kívül a szezonban mutatott fejes teljesítményével mindenki mást is ver a világon, vagyis az összes többi klasszist.

Varga Barnabás legközelebb vasárnap este 6 órától gyarapíthatja fejesgóljai számát, amikor is az Újpest vendége lesz a Ferencváros az NB I-ben.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

