Topolya senkit sem érdekel a dánok szerint

Rácsodálkoztak a dánok a zalaegerszegi öltözőre – az igazi sokk a pályán érte őket
Túl kicsi, túl nagy...
Az első napon egyetlen belépőt sem sikerült eladni az izraeli Maccabi és a dán FC Midtjylland mérkőzésére a labdarúgó Európa-ligában. Dániában nagy visszhangot keltett az újabb szerbiai helyszín, nevesül Topolya. Az északiak nem értik, mi értelme van ezeknek a meccseknek, amelyek senkit nem érdekelnek – kis túlzással még a játékosokat sem
Október 23-án, csütörtökön 21 órakor az izraeli Maccabi a szerbiai Topolya stadionjában fogadja a dán FC Midtjyllandet a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Az ok: a kontinentális sportági szövetség, az UEFA az éppen most szünetelő háború miatt továbbra sem engedélyezi, hogy izraeli csapatok hazai pályán játszanak az európai versenysorozatokban. A jegyértékesítés hétfőn elkezdődött, Dániában ugyanakkor nagy visszhangot keltett az újabb szerb túra.
Mégpedig azért, mert
az első napon egyetlen belépőt sem sikerült eladni
– írja cikkében a Magyar Nemzet, hozzátéve, az előzmények ismeretében ez tulajdonképpen nem is annyira meglepő, hiszen egy éve már játszott egymással a két együttes, de akkor Belgrádban, és azon a meccsen mindössze 200 néző volt jelen – dán egy sem.
Ráadásul az Európai Labdarúgó-szövetség kötelezi a klubokat a jegyek értékesítésére, amelyet
a dánok látszatintézkedésnek és teljesen felesleges dolognak tartanak.
A mostani kiírásban a Maccabi összes hazai találkozójára Topolyán került sor. A Magyar Nemzet szerint a nézőszámok a következőképpen alakultak ezeken:
Ha ez nem lenne elég, a Ferencváros által is jól ismert Midtjylland csak a mérkőzésre esik be, arra vonatkozóan ugyanis nincs semmilyen előírás, hogy az utolsó edzést a helyszínen kell megtartani.
Mads Hviid Jakobsen, az FC Midtjylland kommunikációs vezetője szerint ez a helyzet senkinek sem jó, és ezzel a kijelentéssel mindenki egyetért Dániában: úgy vélik, az ilyen meccseknek semmi értelmük nincs, a körülmények ismeretében a játékosok pedig nem is tudnak rendesen felpörögni.
Arról a Mandiner is beszámolt, hogy a dán válogatott nemrégiben Zalaegerszegen csapott össze Fehéroroszországgal a világbajnoki selejtezősorozatban. Az északiak előbb rácsodálkoztak a kis méretű zuhanyzókra, majd kapusuk, Kasper Schmeichel a bemelegítés során kiszúrta, hogy az egyik kapu négy centiméterrel magasabb a másiknál.
Fotók: MTI/ MTVA/ Ujvári Sándor
