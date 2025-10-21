Topolya senkit sem érdekel a dánok szerint

Október 23-án, csütörtökön 21 órakor az izraeli Maccabi a szerbiai Topolya stadionjában fogadja a dán FC Midtjyllandet a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Az ok: a kontinentális sportági szövetség, az UEFA az éppen most szünetelő háború miatt továbbra sem engedélyezi, hogy izraeli csapatok hazai pályán játszanak az európai versenysorozatokban. A jegyértékesítés hétfőn elkezdődött, Dániában ugyanakkor nagy visszhangot keltett az újabb szerb túra.

Topolya: a kép csalóka, az izraeli Maccabi és a dán FC Midtjylland mérkőzésére egyelőre nincs érdeklődés

Mégpedig azért, mert

az első napon egyetlen belépőt sem sikerült eladni

– írja cikkében a Magyar Nemzet, hozzátéve, az előzmények ismeretében ez tulajdonképpen nem is annyira meglepő, hiszen egy éve már játszott egymással a két együttes, de akkor Belgrádban, és azon a meccsen mindössze 200 néző volt jelen – dán egy sem.