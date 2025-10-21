Ft
10. 21.
kedd
európa-liga FC Midtjylland Maccabi Topolya Dánia

Topolya senkit sem érdekel a dánok szerint

2025. október 21. 10:15

Az első napon egyetlen belépőt sem sikerült eladni az izraeli Maccabi és a dán FC Midtjylland mérkőzésére a labdarúgó Európa-ligában. Dániában nagy visszhangot keltett az újabb szerbiai helyszín, nevesül Topolya. Az északiak nem értik, mi értelme van ezeknek a meccseknek, amelyek senkit nem érdekelnek – kis túlzással még a játékosokat sem

2025. október 21. 10:15
null

Október 23-án, csütörtökön 21 órakor az izraeli Maccabi a szerbiai Topolya stadionjában fogadja a dán FC Midtjyllandet a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Az ok: a kontinentális sportági szövetség, az UEFA az éppen most szünetelő háború miatt továbbra sem engedélyezi, hogy izraeli csapatok hazai pályán játszanak az európai versenysorozatokban. A jegyértékesítés hétfőn elkezdődött, Dániában ugyanakkor nagy visszhangot keltett az újabb szerb túra.

Topolya, Maccabi, FC Midtjylland, dán, izraeli
Topolya: a kép csalóka, az izraeli Maccabi és a dán FC Midtjylland mérkőzésére egyelőre nincs érdeklődés 

Mégpedig azért, mert

az első napon egyetlen belépőt sem sikerült eladni

írja cikkében a Magyar Nemzet, hozzátéve, az előzmények ismeretében ez tulajdonképpen nem is annyira meglepő, hiszen egy éve már játszott egymással a két együttes, de akkor Belgrádban, és azon a meccsen mindössze 200 néző volt jelen – dán egy sem.

Ráadásul az Európai Labdarúgó-szövetség kötelezi a klubokat a jegyek értékesítésére, amelyet 

a dánok látszatintézkedésnek és teljesen felesleges dolognak tartanak.

A mostani kiírásban a Maccabi összes hazai találkozójára Topolyán került sor. A Magyar Nemzet szerint a nézőszámok a következőképpen alakultak ezeken:

  • a Dinamo Zagreb ellen 255,
  • a Dinamo Kijev ellen 115 néző,
  • a Hamrun ellen 45 néző,
  • a Pafosz ellen pedig 654 néző volt jelen.

Ha ez nem lenne elég, a Ferencváros által is jól ismert Midtjylland csak a mérkőzésre esik be, arra vonatkozóan ugyanis nincs semmilyen előírás, hogy az utolsó edzést a helyszínen kell megtartani.

Topolya: az ilyen meccseknek semmi értelmük nincs a dánok szerint

Mads Hviid Jakobsen, az FC Midtjylland kommunikációs vezetője szerint ez a helyzet senkinek sem jó, és ezzel a kijelentéssel mindenki egyetért Dániában: úgy vélik, az ilyen meccseknek semmi értelmük nincs, a körülmények ismeretében a játékosok pedig nem is tudnak rendesen felpörögni.

Arról a Mandiner is beszámolt, hogy a dán válogatott nemrégiben Zalaegerszegen csapott össze Fehéroroszországgal a világbajnoki selejtezősorozatban. Az északiak előbb rácsodálkoztak a kis méretű zuhanyzókra, majd kapusuk, Kasper Schmeichel a bemelegítés során kiszúrta, hogy az egyik kapu négy centiméterrel magasabb a másiknál.

Fotók: MTI/ MTVA/ Ujvári Sándor

csapláros
2025. október 21. 11:12
1. Hogy kevés a nézőszám, az Szerbia problémája. Vannak világversenyek (pl. jégkorcsolya) ahová az országoknak külön szurkoló hazai nézőket toboroznak, zászlókkal is ellátva őket, és így töltve meg a lelátókat. Befektetés egyben az országimázsba is... 2. a többi meg a dánok problémája. Ne bután nézzenek ki a fejükből amikor egy kis történelmet is kéne olvasniuk, ha már holmi zuhanyzó és kapu magassági ügyeik vannak... bruhaha. Bárki magyar, ha előtte náluk van dolga, akkor utána néz legalább a dán konyhának vagy a piának... hahaha
