Pécsi Ármin Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Öltözői titkok Liverpoolból: ezt mondták Szoboszlairól és Kerkezről

2025. október 09. 11:24

Pécsi Ármin, a magyar válogatott utánpótlás-válogatott kapusa nyilatkozott. A fiatal játékos Szoboszlairól és Kerkezről is beszélt.

2025. október 09. 11:24


Az U21-es magyar válogatottal az Ukrajna és a Törökország elleni Eb-selejtezőre készülő Pécsi Árminnal készített interjút az M4 Sport Telkiben. A 20 éves kapust – aki nyártól áll a Liverpool szolgálatában – Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is kérdezték.

Pécsi Szoboszlairól és Kerkezről is mesélt
Pécsi Szoboszlairól és Kerkezről is mesélt (Fotó: Darren Staples/AFP)

„Az elmúlt három hónap a beilleszkedésről szólt. Úgy érzem, már ebben az időszakban is sikerült fejlődnöm, fizikálisan is” – fogalmazott.

A csapat első számú kapusának, a brazil válogatott Alissonnak a sérülése után felvetődött, hogy vajon így meccskeretbe kerülhet-e egy angol bajnokin.

Amíg nem tér vissza, addig az elkövetkezendő időszakban a felnőtt csapattal leszek. 

Az elmúlt bajnokin is ott voltam, segítem a bemelegítésüket, de a meccskeretbe nem voltam benevezve, a mérkőzést a helyszínről néztem. Az edzéseket velük végzem, úgyhogy ez a következő hetekben is nagyjából majd így nézhet ki” – árulta el, majd természetesen szóba kerültek a Liverpool magyar válogatott játékosai is.

Szoboszlai és Kerkez

Pécsi Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal kapcsolatban elmondta, hogy velük általában reggel, az edzőközpontban szokott találkozni, és ekkor szokták kibeszélni a meccseket.

Azt gondolom, vezérek az öltőben, és ami még ennél is fontosabb, hogy a pályán is. Jó látni, hogy mindketten stabil kezdőjátékosok, rengeteg mérkőzést játszanak és persze azt is, hogy egy nyelvet beszélünk. Ők ketten az elithez tartoznak, úgyhogy itt a példa előttem.”

Fotó: Darren Staples/AFP

