Öltözői titkok Liverpoolból: ezt mondták Szoboszlairól és Kerkezről

Az U21-es magyar válogatottal az Ukrajna és a Törökország elleni Eb-selejtezőre készülő Pécsi Árminnal készített interjút az M4 Sport Telkiben. A 20 éves kapust – aki nyártól áll a Liverpool szolgálatában – Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is kérdezték.

Pécsi Szoboszlairól és Kerkezről is mesélt (Fotó: Darren Staples/AFP)

„Az elmúlt három hónap a beilleszkedésről szólt. Úgy érzem, már ebben az időszakban is sikerült fejlődnöm, fizikálisan is” – fogalmazott.

A csapat első számú kapusának, a brazil válogatott Alissonnak a sérülése után felvetődött, hogy vajon így meccskeretbe kerülhet-e egy angol bajnokin.