„Mögöttetek minden magyar!” – Orbán Viktor felkészült az esti mérkőzésre

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott kedd este, közép-európai idő szerint 20.45-kor Portugália vendégeként lép pályára világbajnoki selejtezőn. Ez lesz a két nemzeti csapat 16. összecsapása, és az eddigi mérleg 11 portugál siker mellett 4 döntetlen.

A mieinknek legutóbb a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság csoportküzdelmei során sikerült ellenük pontot szerezni, a döntetlen ezúttal is bravúr lenne. Mégpedig azért is, mert az utolsó három Portugáliában rendezett meccs egyaránt 3–0-s hazai győzelemmel zárult.

A magyar kezdő 11 a következőképp alakul Lisszabonban:

Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B.

A mérkőzésre már Orbán Viktor miniszterelnök is hangol. Nemsokkal kedd este 8 óra után egy képes posztot osztott meg közösségi oldalán, melyen az szerepel,