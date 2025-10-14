Ft
10. 14.
kedd
mérkőzés Lisszabon poszt Portugália szurkolás Orbán Viktor

„Mögöttetek minden magyar!” – Orbán Viktor felkészült az esti mérkőzésre

2025. október 14. 20:39

A magyar válogatott Lisszabonban lép pályára a portugálok ellen.

2025. október 14. 20:39
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott kedd este, közép-európai idő szerint 20.45-kor Portugália vendégeként lép pályára világbajnoki selejtezőn. Ez lesz a két nemzeti csapat 16. összecsapása, és az eddigi mérleg 11 portugál siker mellett 4 döntetlen. 

A mieinknek legutóbb a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság csoportküzdelmei során sikerült ellenük pontot szerezni, a döntetlen ezúttal is bravúr lenne. Mégpedig azért is, mert az utolsó három Portugáliában rendezett meccs egyaránt 3–0-s hazai győzelemmel zárult.

A magyar kezdő 11 a következőképp alakul Lisszabonban: 

Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. 

A mérkőzésre már Orbán Viktor miniszterelnök is hangol. Nemsokkal kedd este 8 óra után egy képes posztot osztott meg közösségi oldalán, melyen az szerepel, 

Egy ország veletek!”

Kísérőszövegként pedig azt írta a kormányfő: „Mögöttetek minden magyar! Hajrá!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A Mandineren keresztül üzent Marco Rossi a magyar újságíróknak

Lapunk arra volt kíváncsi a hétfői sajtótájékoztatón, hogy tényleg pechesek voltunk-e eddig, vagy a helyünkön vagyunk-e jelenleg. A szövetségi kapitány erre azt felelte: 

azért nem szeretnék állandóan a szerencséről beszélni, mert az olyan lenne, mintha mindig kifogásokat keresnék. 

Ez sokkal inkább az önök feladata lenne, hogy megírják. Amikor több mint egy éven keresztül nem kaptunk ki, miközben megvertünk olyan csapatokat, mint az angol, a német vagy a szerb – de említhetnék más, magasabban jegyzett együtteseket –, mindig megemlítettem, hogy oké, nyertünk, jól játszottunk, de szerencsések is voltunk. Az Európa-bajnokság kezdete óta nem hallottam az újságíróktól viszont, hogy pechesek lennénk. Nemcsak bizonyos időszakok tartoznak ide, hanem olyan szituációk is, amelyekre nem volt hatásunk. De nemcsak ezekre gondolok, hanem tulajdonképpen mindenre” – fogalmazott Marco Rossi.

 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

