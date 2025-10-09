Portugália–Magyarország: a világ első dollármilliárdos játékosa is pályára léphet ellenünk

Cristiano Ronaldo lett az első dollármilliárdos futballista a világon – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Mint ismert, a portugál válogatott klasszisa hamarosan ismét Magyarország ellen játszhat.

Október 14-én ismét Magyarország ellen léphet pályára Ronaldo (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A magyar válogatottal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugál együttes csapatkapitánya a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint az első futballista, akinek nettó vagyona meghaladta az egymilliárd dollárt. Az ötszörös aranylabdás játékos június 26-án hosszabbította meg szerződését 2027-ig a szaúdi Al-Naszrral, a kontraktus értéke a sajtó szerint több mint 400 millió dollár, ami mellett 15 százalékos részesedést kapott a klubban.

„Ronaldo 2002 és 2023 között több mint 550 millió dollár fizetést kapott, tízéves szerződést írt alá a Nike-val, amelynek értéke évente közel 18 millió dollár és további megállapodásokat kötött olyan márkákkal, mint az Armani és a Castrol, amelyek több mint 175 millióval növelték vagyonát. 2023-as átigazolása az Al-Naszrhoz évi 200 millió dollárnyi adómentes bevételt hozott neki, valamint 30 millió dolláros átigazolási bónuszt is kapott” – áll a jelentésben. A portugál sztár emellett 665 millió követőjével az Instagram legnépszerűbb személyisége, ami szintén jelentős bevételi forrás a számára.

