Sokkot kapott Eb-bronzérmesünk Japánban – de így is született magyar karriercsúcs a vb-n

Atlétikai vb: Tokióban írhat sporttörténelmet Magyarország
Nem indult jól a Tokióban zajló atlétikai világbajnokság: a magyar gyaloglónak fel kellett adnia a versenyt.
A kanadai Evan Dunfee nyerte meg a 20. szabadtéri atlétikai világbajnokság első aranyérmét Tokióban, ahol a férfi 35 kilométeres gyaloglásban Venyercsán Bence remek versenyzéssel a 22. lett, a nőknél Madarász Viktória viszont feladta a viadalt.
Reggel 7.30-kor egyszerre vágott neki a férfi és női mezőny a távnak, melyet a Nemzeti Stadion mögött, az Olimpiai Parkban kialakított egy kilométeres körön teljesített a mezőny. Tokióban az elmúlt napokban rendre eleredt az eső, csütörtök délután gyakorlatilag szakadt és villámlott, s az előrejelzések szombatra sem ígértek sok napsütést. Szombatra virradóra újra esett, a startra viszont elállt az eső és 25 fokos kellemes melegben kezdődhetett a gyaloglás, melyen
egyetlen komoly hátráltató tényező keserítette a sportolók dolgát, a magas, 60 százalék feletti páratartalom.
A férfiaknál 50, a nőknél 47 gyalogló vágott neki a versenynek, melyet Venyercsán Bence és Madarász Viktória egyaránt óvatos iramban kezdett, mindketten gyorsan leszakadtak az élmezőnytől és saját tempóra álltak be. Amint azt a viadal közben Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek elmondta, a visszafogott kezdés tudatos volt, a páratartalom ugyanis rengeteget kivesz az atlétákból és ez a hosszútávokon csúnyán visszaüthet.
„Két dologra kellett figyelniük, az egyik, hogy sokat frissítsenek, a másik, hogy ne gyalogolják el az elejét. A körülmények nehezek, amit jól mutat, hogy
az itteni edzéseken egy adott tempónál több mint tíz százalékkal magasabb volt a pulzusuk mint otthon”
– jegyezte meg a szakember az első óra végén, hozzátéve, arra lehet számítani, hogy a szokásosnál többen lesznek olyanok, akik nem bírják, ezért az okosan megválasztott tempó, helyezésben sokat érhet.
Venyercsán a verseny elején még a 44. volt, az első tíz kilométer után kezdett egyre előrébb kapaszkodni és gyakorlatilag a végéig tartotta tempóját, végül pedig a 22. helyen ért célba, a győztes kanadai Evan Dunfeetől bő tíz perccel lemaradva.
„Az az érdekes, hogy most még nem is volt olyan extrém az idő, mint a hét elején. Így, hogy nem tűzött a nap, vállalható volt. Persze észnél kellett lenni, a frissítés kulcsfontosságú volt, ahol csak lehetett frissíteni, ott muszáj volt.
Harminc kilométernél jött az a holtpont, amire számítani lehetett, egészen az utolsó kilométerig nagyon nehéz volt, de a végén tudtam hajrázni és a célegyenesben még előzni egyet.
Az idő most másodlagos volt, a legjobbak eredménye sem kiemelkedő, de a helyezésnek nagyon örülök” – nyilatkozta a verseny után az MTI-nek Venyercsán Bence, aki karrierje eddigi legjobb vb-helyezését érte el.
A taktika a 2022-es Eb-n ezen a távon bronzérmes Madarász Viktóriánál is sokáig működni látszott, az óvatos kezdés után folyamatosan gyorsult és féltáv után is kifejezetten jó tempóban gyalogolt, de 20 kilométer után folyamatosan lassult, majd a 26. kilométert követően feladta a versenyt.
„Sajnos Viki kapott egy hősokkot és nem tudta folytatni” – tájékoztatta az MTI-t Scheidler Géza sportszakmai igazgató.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt