Sokkot kapott Eb-bronzérmesünk Japánban – de így is született magyar karriercsúcs a vb-n

A kanadai Evan Dunfee nyerte meg a 20. szabadtéri atlétikai világbajnokság első aranyérmét Tokióban, ahol a férfi 35 kilométeres gyaloglásban Venyercsán Bence remek versenyzéssel a 22. lett, a nőknél Madarász Viktória viszont feladta a viadalt.

Reggel 7.30-kor egyszerre vágott neki a férfi és női mezőny a távnak, melyet a Nemzeti Stadion mögött, az Olimpiai Parkban kialakított egy kilométeres körön teljesített a mezőny. Tokióban az elmúlt napokban rendre eleredt az eső, csütörtök délután gyakorlatilag szakadt és villámlott, s az előrejelzések szombatra sem ígértek sok napsütést. Szombatra virradóra újra esett, a startra viszont elállt az eső és 25 fokos kellemes melegben kezdődhetett a gyaloglás, melyen

egyetlen komoly hátráltató tényező keserítette a sportolók dolgát, a magas, 60 százalék feletti páratartalom.

A férfiaknál 50, a nőknél 47 gyalogló vágott neki a versenynek, melyet Venyercsán Bence és Madarász Viktória egyaránt óvatos iramban kezdett, mindketten gyorsan leszakadtak az élmezőnytől és saját tempóra álltak be. Amint azt a viadal közben Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek elmondta, a visszafogott kezdés tudatos volt, a páratartalom ugyanis rengeteget kivesz az atlétákból és ez a hosszútávokon csúnyán visszaüthet.