„Édesapám élete arra tanít minket, hogy a küzdelem soha nem hiábavaló” – könyvben él tovább a Fradi-legenda Simon Tibor

„Egy normális világban ilyen soha nem történhetett volna meg. Egy normális világban most itt ülnénk és ünnepelnénk Simivel a születésének hatvanadik évfordulóját” – kezdte bevezetőjében Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, a Ferencvárosi Torna Club egykori sajtófőnöke a Simon Tibor 60 című könyv bemutatóján. A Fradi tragikus sorsú labdarúgója szeptember elsején töltötte volna be a hatodik ikszet, részben ebből az alkalomból készült el a 256 oldalas kötet 350 képpel.

Simon Tiborra emlékezve gyűltek össze az egykori játékostársak

Ballait egyébként sokan idézik, amióta a következőket mondta róla: „Simon Tibi habitusa, nemcsak a pályán belüli, hanem a pályán kívüli magatartása testesítette meg azt a fradizmust, amelyet azok a Fradi-szurkolók vallanak a magukénak, akik személyesen őt már nem is ismerhették, de ott állnak a táborban és éneklik, hogy »küzdeni mindig, feladni soha!«. Simon sírfelirata is lehetett volna ez.”

Az FTC-vel 1992-ben, 1995-ben és 1996-ban magyar bajnoki címet szerző, tizenhatszoros válogatott védő 2002 áprilisában hunyt el, miután egy budai szórakozóhelyen verekedésbe keveredett, és amelynek következtében súlyos koponya- és agysérülést szenvedett.

A pályafutása során a népligeti klubban