Nem kispályás igazolások: a Felcsút a Manchester Citytől, a Nyíregyháza a PSV-től szerződtetett válogatott középpályást

Előbb csütörtök délelőtt Michael Okeke jelentette be saját közösségi oldalán, hogy távozik a Manchester City kötelékéből.

A magyar édesanyától és nigériai édesapától Manchesterben született, 19 éves magyar utánpótlás-válogatott középpályás tízévesen került a Boltontól a City akadémiájára, ahol a korosztályos csapatok végigjárása és az U18-as Premier League megnyerése után a klub tavaly nyáron profi szerződést adott neki. A felnőtt nagycsapatban nem került ugyan pályára, de többször is együtt edzett Pep Guardiola sztárjátékosaival.

Köszönöm a Manchester Citynek, hogy az elmúlt kilenc évben az otthonom volt. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a stábból, hogy hittek bennem egészen attól kezdve, hogy először csatlakoztam a klubhoz, és az összes csapattársamnak az évek során átélt emlékekért!”

– írta a poszthoz Okeke, akinek már a következő állomáshelye is ismert: a Puskás Akadémia csütörtök délelőtt azzal a lendülettel be is jelentette, hogy a játékos hazatér Magyarországra, és az NB I legutóbbi ezüstérmesénél folytatja a pályafutását.

Michael Okeke az U21-es válogatott Eb-selejtezőjén Spanyolország ellen (MTI/Bús Csaba)

Ezt követően a Nyíregyháza is bejelentett egy igazolást, a szabolcsiak pedig a holland topcsapat PSV Eindhoven trinidadi válogatott középpályását, a legutóbb a klub U21-es együttesében szereplő Dantaye Gilbertet szerezték meg – a 194 centi magas játékos legutóbb 46 meccsen nyolc gólt lőtt a holland másodosztályban.

(Nyitókép: Instagram/michaelokeke8)