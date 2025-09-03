„Nem kell túlgondolni” – Szoboszlai exkluzív interjúban üzent a magyar válogatott ellendrukkereinek

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint a világbajnoki selejtezők során „tényleg mindenkire szükség van, az egész országra”, ezért azt kéri a szurkolóktól, hogy bízzanak a játékosokban.

Az angol bajnoki címvédő Liverpool légiósa az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban úgy fogalmazott: „valószínűleg lesz olyan is, aki nagyon-nagyon fog örülni, ha nem sikerül”, de arra kéri a magyar embereket, hogy a többség álljon a válogatott mögött, mert – mint mondta – „ha nem sikerül, nem azért nem sikerül, mert mi nem akartuk”.

Minden egyes alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, akkor az van a középpontban, hogy akarni kell és mindent ki kell adnod magadból a pályán. Lesz szerencsésebb és lesz szerencsétlenebb napod, de ha az elejétől a végéig küzdesz, akkor senkinek egy szava sem lehet, mert megtettél mindent.

Csapatként mindent meg kell tennünk, védekezni, ütközni és minden mást, mert ezt senki nem fogja helyettünk megtenni” – jelentette ki a 24 éves futballista, hozzátéve: minél többet küzd egy csapat, annál gyakrabban áll mellé a szerencse.