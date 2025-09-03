Ft
09. 03.
szerda
magyar válogatott csapatkapitány Szoboszlai Dominik

„Nem kell túlgondolni” – Szoboszlai exkluzív interjúban üzent a magyar válogatott ellendrukkereinek

2025. szeptember 03. 19:44

A magyar nemzeti csapat kapitánya elmondta, hol lehet majd kockáztatni.

2025. szeptember 03. 19:44
null

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint a világbajnoki selejtezők során „tényleg mindenkire szükség van, az egész országra”, ezért azt kéri a szurkolóktól, hogy bízzanak a játékosokban.

Az angol bajnoki címvédő Liverpool légiósa az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban úgy fogalmazott: „valószínűleg lesz olyan is, aki nagyon-nagyon fog örülni, ha nem sikerül”, de arra kéri a magyar embereket, hogy a többség álljon a válogatott mögött, mert – mint mondta – „ha nem sikerül, nem azért nem sikerül, mert mi nem akartuk”.

Minden egyes alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, akkor az van a középpontban, hogy akarni kell és mindent ki kell adnod magadból a pályán. Lesz szerencsésebb és lesz szerencsétlenebb napod, de ha az elejétől a végéig küzdesz, akkor senkinek egy szava sem lehet, mert megtettél mindent.

Csapatként mindent meg kell tennünk, védekezni, ütközni és minden mást, mert ezt senki nem fogja helyettünk megtenni” – jelentette ki a 24 éves futballista, hozzátéve: minél többet küzd egy csapat, annál gyakrabban áll mellé a szerencse.

„Ha egyvalaki küzd, akkor a másik is csatlakozik hozzá, aztán jön mindenki, jön a kezdőbe jelölt tizenegy játékos, jönnek a cserék és jön az egész ország. Higgye el mindenki, hogy mi is ki akarunk jutni a vb-re” – mondta.

Szoboszlai beszélt az Arsenal ellen 1–0-ra megnyert vasárnapi Premier League-rangadón szerzett győztes góljáról is,

ugyanakkor elmondta, a lefújás után egy-két órával már az előtte álló következő feladatra, a válogatott edzőtáborra és a írek elleni szombati vb-selejtezőre figyelt.

„Amikor végigküzdjük az egész meccset az egyik legnagyobb riválisunk ellen, és a 83. percben sikerül egy ilyen góllal vezetést szerezni, aztán végül ezzel nyerni, az tényleg nagyon jó érzés. De jönni kellett Telkibe és készülni a vb-selejtezőre. Elég nagy feladat előtt állunk, ami szerintem elég sok odafigyelést igényel” – fogalmazott.

A válogatott csapatkapitánya kiemelte: ezúttal több idejük van együtt edzeni és készülni, mint általában, a hétfői kezdésnek köszönhetően öt nap van hátra a mérkőzésig, erre rég volt példa.

„Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet, de reálisnak kell maradnunk, hiszen a portugál válogatottat senkinek sem kell bemutatni, az íreknél a fél csapat a Premier League-ben játszik, az örményeknek pedig ugyanúgy megvannak a saját jó játékosaik és a jó csapatuk. Nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle” – mondta.

Szoboszlai úgy vélte, az írekkel „egy jó ki-ki meccset” tud játszani a magyar csapat, amelynek szerinte az örményekkel szemben hat pontot kellene összegyűjtenie, a portugálok ellen pedig mindenkinek élveznie kell a játékot.

„Nem minden nap játszhatsz ilyen futballisták ellen, az itthoni mérkőzés ráadásul szerintem elég jó hangulatú lesz, úgyhogy ki kell tennünk a szívünket, lelkünket, aztán valami csoda folytán hátha sikerül valamit csinálni” – jelentette ki.

A csapatkapitány arra is kitért: kedvez a válogatottnak, hogy idegenben – Dublinban – kezdi a selejtezőt, s szerinte ha az ír fővárosban egy pontot szereznek, az is sokat érhet a végelszámolásnál.

Ahhoz nem kell tudás, hogy becsukod a szemedet, hátrafutsz, blokkolsz, ütközöl, párharcokba és fejpárbajokba belemész. Úgy gondolom, hogy nem kell túlgondolni ezt, mert ez nem egy döntő, hanem egy hosszú távú folyamat, majd a döntő az itthon lesz ellenük.

Ott majd lehet kockáztatni” – mondta az írek elleni, szombaton 20.45-től sorra kerülő mérkőzésről Szoboszlai.

A válogatott jövő kedden a Nemzetek Ligája-győztes portugálokat fogadja a Puskás Arénában. Mindkét mérkőzést élőben közvetíti majd az M4 Sport.

(MTI)

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

billysparks
2025. szeptember 03. 20:41
Évtizedek óta álmodozunk arról, hogy lesz egy olyan szintű labdarúgónk, mint Dominik. ( Pedig én Törőcsiken, Ebedlin, Nyilasin nőttem fel). És vannak olyanok, akik ezt a teljesítményt fikázzák. Ezek nem magyarok, ezek libsik. A liberalizmus a kommunizmus irányzatainak legalja. A libsik nem emberek.
Válasz erre
3
0
Toronyőr
2025. szeptember 03. 20:31
És Fajkasházi Tivadaj kinek drukkol?
Válasz erre
0
0
meteor
2025. szeptember 03. 20:31
Jó látni milyen értelmes ez a srác.
Válasz erre
4
0
madre79
2025. szeptember 03. 19:59
Kedves Dominik! Nagyon büszkék vagyunk rád és nagyon fogunk drukkolni, csak vigyázzatok magatokra. Hajrá Magyarország!
Válasz erre
9
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!