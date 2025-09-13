Máris továbbállt a volt Fradi-csatár – két meccs után kölcsönadta a török klubja

Fordulatos hetek vannak a Ferencvárostól távozó Adama Traoré háta mögött, miután augusztusban távozott a Ferencváros labdarúgócsapatától, berendezkedett a török élvonalbeli Genclerbirligi együttesében. Csakhogy a bajnokságban pocsékul rajtoló csapat vezetősége nagy átalakítás mellett határozta el magát, elcsábították például Svájcból Csoboth Kevint, a mali támadót pedig a feláldozhatók közé jegyezték, így két mérkőzés után kölcsönadták a szaúdi másodosztályban szereplő Al-Ula gárdájának.

A Genclerbiriligi sajtóhírek szerint 1,5 millió euróért adta kölcsön egy szezonra a mesés fizetésre rábólintó Traorét, és az Al-Ula vételi opciót is szerzett a csatár megvásárlására.

A szaúdi klubnál nagyra törőek a tervek, az elmúlt két idényben két osztályt léptek előre, és a napokban szerződtették a korábbi szerb válogatott védőt, Matija Nasztaszicsot, valamint a görög válogatott támadót, Efthimisz Kuluriszt.

Fotó: X/AlUlaClub