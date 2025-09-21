Jól odapörköltek: így hasított Budapest utcáján vasárnap David Coulthard (KÉPGALÉRIA)

David Coulthard a Mandinernek: „Nem vártam meg, amíg kitessékelnek az ajtón”
„Egy ideje már televíziós szakértőként dolgozom, úgyhogy nyugodtan állást foglalhatok ilyen kérdésekben is.”
Elképesztőnek nevezte a Red Bull Showrun autós-motoros bemutató pályáját David Coulthard 13-szoros futamgyőztes Forma–1-es pilóta.
A szervezők sajtóközleménye szerint szombaton és vasárnap összesen 40 ezren látogattak ki a budapesti helyszínre. Az esemény csúcspontját az jelentette, amikor a két korábbi Forma–1-es pilóta, David Coulthard és Patrick Friesacher vette birtokba a Stefánia út aszfaltját. Előbbi egy magyar zászlót lengetve tisztelgett a lelkes közönség előtt.
A Red Bull Showrun mindig nagyszerű lehetőség arra, hogy a Forma–1 hangulatát közelebb hozzuk a közönséghez. Itt nemcsak egy technikaisport-eseményről van szó, hanem valódi fesztiválhangulatban tudjuk megmutatni, milyen különleges is ez a világ
– nyilatkozta.
Hozzátette: a budapesti pálya elképesztő volt, a paddockot gyönyörű helyen építették fel, az pedig eddig sem volt titok, hogy a magyar közönség mennyire szereti a szakágat.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Pálfi Balázs