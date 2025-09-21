Ft
09. 21.
vasárnap
Patrick Friesacher David Coulthard Budapest Red Bull

Jól odapörköltek: így hasított Budapest utcáján vasárnap David Coulthard (KÉPGALÉRIA)

2025. szeptember 21. 20:55

Elképesztőnek nevezte a Red Bull Showrun autós-motoros bemutató pályáját David Coulthard 13-szoros futamgyőztes Forma–1-es pilóta.

2025. szeptember 21. 20:55
null

A szervezők sajtóközleménye szerint szombaton és vasárnap összesen 40 ezren látogattak ki a budapesti helyszínre. Az esemény csúcspontját az jelentette, amikor a két korábbi Forma–1-es pilóta, David Coulthard és Patrick Friesacher vette birtokba a Stefánia út aszfaltját. Előbbi egy magyar zászlót lengetve tisztelgett a lelkes közönség előtt.

David Coulthard és a Red Bull Showrun Budapesten

David Coulthard és a Red Bull Showrun Budapesten

 

A Red Bull Showrun mindig nagyszerű lehetőség arra, hogy a Forma–1 hangulatát közelebb hozzuk a közönséghez. Itt nemcsak egy technikaisport-eseményről van szó, hanem valódi fesztiválhangulatban tudjuk megmutatni, milyen különleges is ez a világ

– nyilatkozta.

Hozzátette: a budapesti pálya elképesztő volt, a paddockot gyönyörű helyen építették fel, az pedig eddig sem volt titok, hogy a magyar közönség mennyire szereti a szakágat.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Pálfi Balázs

