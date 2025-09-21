Jól odapörköltek: így hasított Budapest utcáján vasárnap David Coulthard (KÉPGALÉRIA)

A szervezők sajtóközleménye szerint szombaton és vasárnap összesen 40 ezren látogattak ki a budapesti helyszínre. Az esemény csúcspontját az jelentette, amikor a két korábbi Forma–1-es pilóta, David Coulthard és Patrick Friesacher vette birtokba a Stefánia út aszfaltját. Előbbi egy magyar zászlót lengetve tisztelgett a lelkes közönség előtt.