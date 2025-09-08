Ft
09. 08.
hétfő
ritmikus gimnasztika bordatörés Pigniczki Fanni

Bordatöréssel a világbajnokságon – elképesztő kitartásról tett tanúbizonyságot a magyar sportoló

2025. szeptember 08. 13:06

Pigniczki Fanni bordatöréssel versenyzett augusztusban, a Rio de Janeiró-i ritmikus gimnasztika világbajnokságon.

2025. szeptember 08. 13:06
null

„Nem volt konkrét mozdulat, aminél éreztem volna, hogy eltört. A verseny előtt három-négy nappal kezdett el fájni, azt hittem, idővel javulni fog, de sajnos egyre rosszabb lett” – idézi a magyar szövetség sajtóközleménye a sportág legeredményesebb magyar versenyzőjét.

Hozzátette, nehéz volt elfogadnia, hogy számára szinte véget ért a világbajnokság, még mielőtt elkezdődött volna, és bár a legjobb tudása szerint akarta bemutatni a gyakorlatait, erre képtelen volt.

Akkor derült ki a fájdalom oka, amikor hazaértünk. Jelenleg zajlik a rehabilitációm, és igyekszem kihasználni az időt a feltöltődésre és az egyetemi tanulmányaimra is. Minden azon múlik, milyen gyorsan tudok felépülni

– mondta a kétszeres olimpikon.

A 2023-as vb-n karikával bronz-, a tavalyi Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes Pigniczki a sérülése ellenére végigversenyezte a világbajnokságot:

  • buzogánnyal a 41., 
  • szalaggal a 24., 
  • karikával a 26., 
  • labdával a 33. helyen végzett a selejtezőben, 
  • egyéni összetettben pedig a 32. helyen zárt.

(MTI)

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

Leskelődő
2025. szeptember 08. 13:21
Mielőbbi felépülést és még sok további sikert kívánunk!
