Pigniczki Fanni két aranyérmet is szerzett Csengtuban, ővé lett a ritmikus gimnasztika összetett elsősége és a labdadöntő aranyérme.

Forrás: MEFS fotó

A Mandinernek adott exkluzív interjúban a rendkívül szerény ifjú hölgy, Pigniczki Fanni azért nagy örömmel mesélt sportágtörténeti aranyérmeiről.

Igazából utólag kezdem felfogni mekkora súlya van ezeknek az aranyérmeknek, hiszen magyar ritmikus gimnasztikázó (rg-s) még soha nem nyert aranyérmet Universiádén vagy Egyetemi Világjátékokon korábban”

– kezd bele a csengtui élmények felidézésébe a már újra Budapesten készülő tornásznő.

Egyéni összetettben, vagyis a négy kéziszer összesített eredménye alapján, illetve labdával hozta el az aranyérmet Fanni Kínában.

„Nincs igazán kiemelt, vagy kedvenc szerem, mert mindig azt szeretem a legjobban, ami aznap épp a legjobban megy, de valójában minden szerrel (labda, karika, szalag, buzogány) igyekszem egyforma erősségű gyakorlattal készülni” – mondja a 23 éves versenyző, aki

Deutsch-Lazsányi Erika irányítása és Gellei Noémi edzői támogatása mellett készül kicsit kora óta a versenyekre. Fanni nagypapája, a híres világbajnoki ezüstérmes asztaliteniszező, Pigniczki László

megalapozta a sport iránti rajongást, így unokája maga is kipróbálta a pingpongot és még vagy 5-6 másik sportágat, míg végül az „rg” mellett döntött. Pigniczki Fanni már abban is letette sportági névjegyét, hogy húsz év után, Fráter Viktória Sydney olimpiai szereplését követően tudta magát újra olimpiára kvalifikálni két éve Tokióban és tavalyi összetett világbajnoki 9. helye és szalaggal szerzett döntős helyezése is a hazai sportági rekordok közé tartozik.

Pigniczki Fanni Csengtuban, az egyéni összetett versenyben szalaggal.

Forrás: WANG JINGQIANG / XINHUA / XINHUA VIA AFP

Nálunk a világbajnokság szakmailag nagyobb mezőnyt felvonultató esemény, mint az olimpia, hiszen a vébén kétszer annyi versenyző indul, így természetesen számomra is ez pályafutásom legfontosabb eredménye eddig, noha számos világkupa érmet gyűjtöttem már ebben a szezonban is,

a világkupa sorozatban pedig karikával harmadik lettem, ami négy verseny összesített eredménye” – részletezi Fanni.

A rendkívül munkaigényes sportágban heti hat napot és napi kétszer 4-5 órát edző versenyző ezt a mennyiségű munkát is a legnagyobb alázattal végzi el.

Valójában rengeteg mindent kell gyakorolnunk a kéziszerekkel, fontos a balett, a lazítás, az erősítés, a táncképzés, szóval néha még kevés is a napi 8-10 óra, hogy mindennek a végére érjünk”

– meséli Fanni, aki idén két egyetemre is járt az élsport mellett.

Két diploma megszerzése párhuzamosan

„Idén megszereztem a Testnevelési Egyetemen a mesterszakon az „rg” szakedzői diplomát és közben ezzel párhuzamosan tavaly óta a Károlin pszichológiát tanulok, amit mindenképpen szeretnék befejezni, mert hosszú távon is vannak terveim ezzel a diplomával” – mondja a rendkívül szorgalmas Fanni.

Két aranyérmet is szerzett a magyarok 3 aranyából Pigniczki Fanni Csengtuban, az Egyetemi Világjátékokon.

Forrás: MEFS

Valójában szeretem, ha a sok-sok fizikai kihívás mellett, amit a sport követel, a gondolataimat le tudom kötni mással, úgyhogy nekem a tanulás öröm”

– mondja az ezekben a napokban is roppant kemény munkát végző versenyző, hiszen a csengtui sikerek után nem maradt idő a lazításra, mert augusztus végén az olimpiai kijutásról döntő világbajnokság vár Fannira Alicantéban. „Nagy a tét, hiszen tavaly ember szerzett kvótát a nemzetközi mezőnyből és idén a legjobb 17 kaphat jegyet Párizsba, úgyhogy

nagyon keményen készülünk erre a spanyolországi vébére, mert úgy érzem, ha azokat a gyakorlatokat hibátlanul megcsinálom, amire képes vagyok, akkor ismét meglehet az olimpiai kvóta”

– zárta gondolatait történelmi aranyérmesünk.