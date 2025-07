Olyan döntést hozott a Liverpool, amely Pécsi Ármin helyzetét is befolyásolja – minden szurkoló erről beszél

A Pool felnőtt keretét egyébként három új kapus is erősíti, Pécsi mellett Giorgi Mamardashvili és Freddie Woodman is a csapat tagja lett. A szurkolók nem is értik, miért most kellett változtatni a stábon.



„Szóval új kapusaink vannak, és mielőtt elkezdhetnék a munkát, felmondtunk a kapusedzőinknek.”

„Nem hiszem, hogy Alisson örül Taffarel távozásának.”

„Nem vagyok biztos abban, hogy ez jó döntés volt.”

Fotó: liverpoolfc.com