Bukarestben valamiért nagyon vágynak a Fradira

„A harmadik körben megkaphatjuk a barátainkat, szomszédunkat, velük szívesen játszanánk. Már sem a Ferencváros, sem a Ludogorec nem olyan erős, a Celticet és a crvena Zvezdát elkerülném, de szerintem mindenkit megcsapunk. A playoff-kör izgalmas lesz, viszont úgy látom, hogy túl erősek vagyunk ahhoz, hogy bárkitől tartsunk.”

A bukaresti klub azóta túlvan első mérkőzésén a Bajnokok Ligája selejtezőjében, ugyanis az FTC-nél egy körrel korábban csatlakoznia kellett a sorozathoz. 3–1-re nyertek az andorrai Inter d’Escaldes ellen, vagyis bizakodhatnak a továbbjutást illetően. A második körben – ahol már a magyar bajnok is csatlakozik – a The New Saints (Wales) és a Shkendija (Észak-Macedónia) párharcának győztesével találkoznak (az első meccs nem hozott gólt).

Sikerük után ezúttal az elnök helyett az FCSB sportigazgatója Mihai Stoica volt az, aki Robbie Keane csapatát emlegette – szúrta ki a Csakfoci.

Szívből kívánom, hogy jussunk be a harmadik körbe, és ott a Ferencvárossal játszunk. Egyszerűen nem értem, hogyan tudta őket legyőzni a Paks a Magyar Kupa döntőjében. Komolyan megnézem majd azt a meccset”

– idézte őt a gsp.ro. Talán abból indulhatott ki, hogy a paksiak csütörtökön a szintén romániai CFR Cluj ellen léptek pályára, és bár gól nélküli döntetlent értek el, a tudásbeli különbség szemmel látható volt a kolozsváriak javára.