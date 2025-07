A háború kitörése óta először járt Minszkben a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Ezzel az eseménnyel koronázhatják meg az évet Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kiválasztottjai, akik számára a hónap közepén kezdődik a felkészülés a klubokban. Egyedül a Vác a kivétel, a Dunakanyarban már július 7-e óta folyik a lázas munka.

A többek között a Balatonnál is pihenő szövetségi kapitány a hivatalos blogjában erről is szót ejtett, de a legfrissebb bejegyzésében kitért a további nyári élményeire és a közeljövő feladataira is.

„Tervezek még egy utazást, de ez már inkább magánügy, bár a kézilabda miatt hívtak meg Tusványosra.

Először megyek oda, nagyon kíváncsian, mert sok jót hallottam erről a rengeteg embert, főleg az erdélyi magyarságot megmozgató eseményről.

Én pedig a kézilabdáról, meg a női válogatottról nagyon szívesen beszélgetek, bármennyit, bárkivel” – hangsúlyozta Golovin, majd hozzátette:

„Szóval, ennyit a szünetről, de az edzők már csak így működnek. Nagyon jól teltek a családi nyaralások, a háború kitörése óta először jártunk a feleségem otthonában, Minszkben, a gyerekek is találkozhattak a nagymamával, aztán voltunk a szokásos kedvenc helyünkön is, Zadar mellett, a horvátországi gyerekbarát apartman telepen, Zatonban, de most már hiányzik a kézilabda. Szerencsére nem sokáig, mert indulnak a klubok felkészülései, ezért indulok én is, egyeztetni a játékosokkal, az edző kollégákkal”.