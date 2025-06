„Sok szempontot kellett figyelembe vennem” – ezért nem tud Bognár György gólkirályt csinálni a Barcának beajánlott csatárból

A hírek szerint a fél NB I sorban állt Nagy Zoárdért, aki éppen ezért válogathatott az ajánlatok között.

Eléggé izgalmas és mozgalmas időszak van mögöttem. Azért azt nem mondanám, hogy válogathattam az ajánlatok közül, de tény, hogy több lehetőségem is volt, ezekből próbáltam meg a lehető legjobbat kiválasztani.

Nehéz volt meghozni a döntést?

Nagyon! És nem azért, mert egyik jobb hely, mint a másik, vagy hogy ne akartam volna a Puskás Akadémiába igazolni,

azért volt nehéz dönteni, mert ez egy olyan lépés, ami az egész pályafutásomra, az egész életemre hatással lehet, úgyhogy alaposan át kellett gondolnom.

Izgul? Mondjuk amiatt, hogy olyan játékosokkal kezdheti meg az edzéseket, mint az NB I előző kiírásának egyik legjobbja, a 31-szeres válogatott Nagy Zsolt.

Nem izgulok, inkább nagyon várom már a közös munkát az egész kerettel. Mivel a Csákvár a Puskás Akadémia partnercsapata, télen már volt lehetőségem együtt dolgozni Nagy Zsoltékkal, voltam velük edzőtáborban is, megismertem az együttest.

Ez már próbajátéknak minősült?

Nekem kiváló lehetőség volt megmutatni magam, megismerni az NB I-es közeget és ritmust. Nagyon más, mint az NB II, ráadásul a Puskás még az élvonalban is kiemelkedő, úgyhogy volt különbség – örülök, hogy ezt már fél évvel ezelőtt megtapasztalhattam.

Tizennyolc találattal lett gólkirály, miközben két idénnyel ezelőtt csak tízet szerzett. Gondolkodott már azon, mi állt össze ennyire ezúttal?

Talán most került minden a helyére, így az önbizalmam is. Közben tudtam, hogy mit akarok elérni, és éreztem, most meg lehet valósítani ezeket a célokat, mert az egész stáb és a csapat is rengeteg támogatást nyújt a fejlődéshez.

A gólkirályi cím ott volt a célok között?

Az elején egyáltalán nem volt bennem, csak az, hogy az első csákvári évemnél jobbat produkáljak. A kitűzött célom az volt, hogy olyan teljesítményt nyújtsak, amivel fel lehet kerülni az NB I-be. Nyilván az én dolgom amúgy is a gólszerzés, aztán amikor éreztem, hogy jól is megy, akkor már gondoltam rá, hogy el lehetne érni a gólkirályi címet is.

Mennyire durva belegondolni, hogy négy évvel ezelőtt még az NB III-ban játszott a Mosonmagyaróvár színeiben? Gondolta volna akkor, hogy valaha eljuthat idáig?

Őszintén mondom: mindig az volt az álmom, hogy NB I-es labdarúgó leszek, sohasem adtam fel ezt a vágyamat, mindig hittem benne. Körülöttem mindig mindenki tudta, hogy nekem ez a célom. Illetve nemcsak ez, az NB I mellett a másik nagy álmom a válogatottság. Ez így van, amióta csak focizom.

Voltak azért nehezebb időszakok, amikor távolinak érezte ezt a célt?



Sok nehéz időszakot is átéltem, főleg, amikor még az NB III-ban sem én voltam a kezdőcsatár. Amikor nem játszottam, sokszor átgondoltam, hogy mi lehet ebből, de a nap végén mindig arra jutottam: csinálnom kell tovább, beleadni mindent, és előbb-utóbb kifizetődik a munka.

Azt minek tulajdonítja, hogy csak huszonötévesen jutott el az NB I-ig?

Szerintem a mentalitásom mindig megvolt hozzá, de talán mára érettebb is lettem. Igen, lehet, hogy egy kicsit későn érő típus vagyok.

Nagy Zoárd nevelőklubja, a Vasas ellen / Fotó: aquitalfc.hu

A Kubala Akadémián jó néhány évet eltöltött az utánpótlásban. Vasas-nevelésnek tartja magát?

Igen, annak. Szentendrén kezdtem, aztán Leányfalun folytattam, utána Vácra kerültem néhány évre. Amikor viszont az utánpótlásban komolyabb szintre került a játék, akkor már végig a Vasasban voltam.

És az igaz, hogy első próbálkozásra nem vették föl?

Amikor tizennégy-tizenöt éves voltam, azt mondták, hogy nem ütöm meg a szintet. De nekem annyira tetszett az ottani közeg, hogy eldöntöttem, oda akarok kerülni.

Dolgoztam tovább keményen, fél évvel később újra megpróbáltam, és sikerült, úgyhogy meglett a gyümölcse annak, hogy kitartó voltam.

Most meg már ott tartunk, hogy a tél óta bombázzák ajánlatokkal, felkapta a magyar sajtó, Csákváron pedig azt mondták, csak a Barcelonának hajlandók eladni Robert Lewandowski utódjának. Hogyan viselte ezeket a kijelentéseket?

Mindig örülök a körülöttem zajló eseményeknek, és még több erőt adott, amikor ilyen pozitív hírek jelentek meg rólam. Megmutatták, hogy jó úton járok, de nagyon figyeltem arra, hogy ne vigye el a fejemet, és csak magamra koncentráljak, keményen dolgozzak tovább, hogy el tudjam érni a céljaimat.

A Barca és Lewandowski végül nem jelentkezett?

Nem jelentkeztek. Nem tudtam erről a közleményről, nekem is csak küldték. Nyilván így akarták tréfásan közölni: nem nagyon szeretnék, hogy elmenjek.

De azért lehetett külföldi érdeklődőkről is olvasni. Ezek mennyire voltak komolyak?

Teljesen, meg is hallgattuk őket, gondolkodtam is rajtuk.

De nem akartam túl nagyot lépni, ráadásul tényleg nagy álmom volt az NB I-ben játszani, úgyhogy semmiképp nem hagytam volna ki ezt a lépcsőfokot.

Most az a célom, hogy a magyar élvonalban bizonyítsak.

Említette már, hogy nehéz döntés volt, de miért pont a Puskás Akadémia? Látta, hogy onnan nemcsak Barcelonába, hanem Liverpoolba is vezet út?



Természetesen nem emiatt döntöttem, de Pécsi Ármin története tényleg nagyon motiváló mindenki számára. Látszik, hogy bármit el lehet érni, ha az ember keményen dolgozik. De a saját sztorimból is tanulhatok, hiszen mint már említettem: nem is olyan régen még az NB III-ban sem játszottam…

Hogy miért pont a Puskás Akadémia? Nagyon tetszett a jövő, amit felvázoltak nekem. Átbeszéltük közösen a menedzseremmel, és végül úgy döntöttünk, a karrierem szempontjából a Puskás lehet a legjobb választás.

Azt is mondta korábban, hogy a választásnál a játéklehetőség mértéke is fontos szempont lehet. Erről már beszélgetett Hornyák Zsolt vezetőedzővel?

Pontosan tisztában vagyok vele, hogy egyik NB I-es csapatban sem lettem volna azonnal kezdő, ezt nem is várom el. Minden edzésen azon dolgozom majd, hogy bizalmat szavazzon nekem a szakmai stáb, és ha megkapom a lehetőséget, már csak rajtam múlik, tudok-e élni vele.

Azzal a gondolattal nem játszott el, hogy Bognár György NB I-es gólkirályt faraghatott volna Önből is?