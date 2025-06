Kubatov Gábor üzeni: megmutatják az egész világnak! (VIDEÓ)

A szünetben sorcserét tartott a vezetőedző, így debütált a Nyíregyházáról igazolt Nagy Barnabás és pályára lépett a kölcsönből visszatért Botka Endre (Kecskemét), Gruber Zsombor (MTK) és Baráth Péter (Lengyelország) is – ráadásul utóbbi állította be fejjel a 4–0-s végeredményt. A második félidő folyamán csereként a megsérült Saldanha helyén a Puskás Akadémiától igazolt Jonathan Levi is bemutatkozott.