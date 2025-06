Egyből excsapata ellen kezdhet Kerkez Liverpoolban, miközben megvádolták a Szoboszlaiékat leszarozó botránybírót

Eközben az angol szövetség, az FA hivatalosan is megkezdte a vádeljárást a korábban éppen a Liverpoollal szembeni incidenséért kirúgott bíróval, David Coote-tal szemben. Emlékezetes, hogy a 42 éves játékvezetőt azt követően függesztették fel, hogy napvilágra került róla egy botrányos felvétel, amelyen kokainszippantás közben alpári hangnemben minősítette a Liverpoolt és az akkori vezetőedzőt, Jürgen Kloppot. Az azóta visszavonuló, és a melegkártyát is kijátszó sípmestert most meghallgatja a testület az ügyben, ezt követően dönt a szankcióról, amely várhatóan pénzbüntetés formájában jelentkezik majd.