Csalásról beszélnek a németek meccse után, mutatjuk, miért (VIDEÓ)

A mérkőzésen több érdekesnek mondható játékvezetői ítélet is született: Slavco Vincic az első játékrészben Cristiano Ronaldo egyértelműen megpattanó lövése után kirúgást ítélt, és a szünet után is benézett egy szögletet. A németek góljánál aztán sokan lest kiáltottak, ugyanis a lesen lévő, ám labdába nem érő német támadó akadályozta a portugál védőt a mozgásában. A VAR ellenőrizte az esetet, ki is hívta a bírót, aki a szituációt csupán egyszer, egy kameraállásból visszanézve azonnal megadta a gólt. VIDEÓ ITT!

Azért a németek gólját megadni kimerítette a csalás fogalmát!”

– jelentette ki az egyik szurkoló, akinek kommentjét cikkünk megjelenésekor már több mint hetvenen belájkoltak.

A portugálok azonban nem dőltek kardjukba, és a hármascsere után remek játékkal fordítottak: előbb a padról beállt Francisco Conceicao lőtt remek gólt (VIDEÓ ITT!), majd a 220. válogatottbeli mérkőzésén Ronaldo vette be a kaput (VIDEÓ ITT!). A 40 éves legenda ezzel a 137. találatát jegyezte a nemzeti csapatban.

Portugália tehát 25 év után tudta legyőzni Németországot, és vasárnap – szintén Münchenben – a Spanyolország–Franciaország találkozó győztesével mérkőzik meg a trófeáért.

A magyaros vonatkozást még említsük meg a szerdai meccs kapcsán: a németek a mi Nemzetek Ligája-csoportunkat megnyerve jutottak be a legjobb nyolcba, ahol az olaszokon túljutva lettek elődöntősök. Rájuk vasárnap bronzmérkőzés vár. A portugálok pedig a magyar válogatottal egy világbajnoki selejtezőcsoportban szerepelnek, a két csapat először szeptember 9-én csap össze, méghozzá a Puskás Arénában.

Visszatérve Ronaldóra, a lefújás után a szurkolók ismét agyondicsérték őt.



„Minden idők legjobbja ez a pali, a gólok királya! Lehet rá bármit mondani! El kell ismerni!! Ez a portugál válogatott eszméletlen!”

„Hihetetlen ez a csávó.”

„Már nem azért gyerekek, de szerintem már most bejelentkeztek a vb-címért, és az is lehet, hogy Ronaldo azzal vonul vissza...”

„Ronaldo legenda és a világ legjobbja.”

„A valaha volt egyik legnagyobbja, és pont.”

„Még mindig brutál jóóóóó.”

„Mint a jó bor.”

„Az öreg még dörget.”

Labdarúgó Nemzetek Ligája

Elődöntő

Németország–Portugália 1–2 (Wirtz 48., ill. Conceicao 63., Ronaldo 68.)

csütörtök 21.00: Spanyolország–Franciaország, Stuttgart (Tv: Spíler2)

